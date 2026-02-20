Eindelijk! Samsung-telefoons krijgen belangrijke updates weer

Samsung-gebruikers kregen lang geen Google Play-systeemupdates meer, maar daar komt nu verandering in. Gelukkig, want de updates zijn best belangrijk.

Maandenlang kregen Samsung-smartphones en -tablets geen Google Play-systeemupdates. Dat zijn de updates die door Google worden uitgerold, naast de maandelijkse beveiligingspatches en grote Android-versie-upgrades. Het is onduidelijk waarom Samsung-telefoons de updates niet meer ontvingen, maar er is nu goed nieuws.

Gebruikers melden namelijk dat hun Samsung-smartphone en/of -tablet bijgewerkt kan worden naar een recente Google Play-systeemupdate. Populaire telefoons als de Samsung Galaxy S25 en Galaxy S24 zijn hierdoor weer up-to-date. Volg de stappen hieronder om te checken of voor jouw Samsung een Google Play-systeemupdate beschikbaar is:

Open de instellingen en ga naar ‘Beveiliging en privacy’; Hier zie je een optie met de naam ‘Updates’ staan. Tik hierop en je ziet over welke beveiligingsupdate en Google Play-systeem-update je toestel beschikt; Druk op ‘Google Play-systeemupdates’ en vervolgens ‘Controleren op updates’ om te checken of jij de nieuwste software hebt.

We hebben het even gecheckt op een Samsung Galaxy Tab A9 Plus, een budgettablet die twee jaar geleden is uitgebracht. Het apparaat bleef maandenlang hangen op de Google Play-systeemupdate van september 2025, maar is nu bij te werken naar de update van november 2025. Nog niet helemaal up-to-date dus.

De Google Play-systeemupdates voegen geen nieuwe functies toe, maar lossen wel problemen in Android op. Google kan de updates afzonderlijk uitrollen en hierdoor staan ze los van de beveiligingspatches, die iedere maand verschijnen. De updates kunnen snel naar veel Android-telefoons worden uitgerold, zonder dat fabrikanten er zelf veel werk aan hebben.

Kijken we naar de ‘normale’ updates, dan doet Samsung dit al lange tijd erg goed. De Galaxy S-telefoons krijgen zeven jaar lang Android-updates en beveiligingspatches en ook de goedkopere Galaxy A-telefoons worden jarenlang ondersteund.

Volgende week, op 25 februari, wordt waarschijnlijk de Galaxy S26-serie aangekondigd. Het ligt voor de hand dat deze toestellen ook de komende zeven jaar updates krijgen.