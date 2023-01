Sommige Samsung-telefoons krijgen geen Google Play-systeemupdates meer

Sommige smartphones van Samsung hebben al maandenlang geen Google Play-systeemupdates meer ontvangen. Dat is zorgelijk, want die zijn belangrijk voor de beveiliging van je toestel. Wat is er aan de hand?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De software van je smartphone bestaat uit diverse onderdelen. Er verschijnt natuurlijk elk jaar een nieuwe versie van Android. Google brengt ook maandelijks een beveiligingsupdate uit die hackers buiten de deur moet houden. Die worden vervolgens ook uitgebracht door andere fabrikanten.

Daarnaast zijn er Google Play-systeemupdates en daar gaat het momenteel mis bij sommige smartphones van Samsung. Diverse lezers laten aan Android Planet weten dat hun toestel sinds juli 2022 geen update meer heeft ontvangen. Het gaat om gebruikers van de Samsung Galaxy S21 en S22, maar ook van de Galaxy A53. Deze updates helpen je telefoon veilig te houden, dus het is een zorgelijke zaak.

Samsung Galaxy A53

De problemen lijken te ontstaan nadat smartphones worden geüpdatet naar Android 13. Toch is moeilijk te zeggen waar het knelpunt precies zit. Fabrikanten zijn zelf verantwoordelijk voor normale beveiligingsupdates. Google rolt de Google Play-systeemupdates echter uit naar álle Android-toestellen.

Aangezien het probleem zich alleen voor lijkt te doen bij Samsung-telefoons, zou je denken dat er iets misgaat in de software van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Sommige gebruikers krijgen de updates overigens wél, dus we tasten momenteel in het duister over wat er precies aan de hand is.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Handmatig installeren wel mogelijk

We hebben Samsung om opheldering gevraagd over de ontbrekende Google Play-systeemupdates. Als we antwoord krijgen, werken we dit artikel natuurlijk bij. Het is overigens wel mogelijk om de update van november 2022 handmatig te downloaden en installeren via APK Mirror. Wanneer je je smartphone vervolgens opnieuw opstart, zou hij bijgewerkt moeten zijn.

Op de hoogte blijven van het laatste Samsung-nieuws? Houd de website in de gaten, check onze gratis Android Planet-app en schrijf je natuurlijk even in voor onze dagelijkse en/of wekelijkse nieuwsbrief!

Lees het laatste nieuws over Samsung: