‘Ook Samsung-smartphones en -tablets kunnen straks AirDroppen’

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
6 februari 2026, 15:01
2 min leestijd
Nadat de Google Pixel 10 de primeur had, zijn volgens een topman bij Google nu andere Android-merken aan de beurt om slim bestanden te delen met iPhones. Waarschijnlijk te beginnen met Samsung.

Het volgende merk is aan de beurt …

Eind vorig jaar schreven we over het nieuws dat Google Pixel 10-eigenaren zich konden verheugen op een nieuwe functie: het delen van bestanden met iedereen met een iPhone of iPad. Hoewel dat geen AirDroppen heet (maar gewoon Quick Share), is de werking vergelijkbaar.

Destijds lanceerde Google de functie exclusief voor de Google Pixel 10, maar speculeerden we dat ook mensen met een ander toestel wellicht ooit aan de beurt zouden komen. Daarin gaan we waarschijnlijk gelijk krijgen, want ook als je een Samsung hebt, kan de functie zomaar binnenkort jouw kant opkomen.

Google Pixel 10 Pro

Die informatie wist Android Authority te verkrijgen tijdens een rondleiding bij Pixel Labs. Daar kreeg de website te horen van vicepresident Engineering Eric Kay dat de interoperabiliteit van Quick Share met AirDrop dit jaar nog naar veel meer merken en apparaten wordt uitgebreid. ”Nu de betrouwbaarheid van de functie is bewezen, bereidt Google zich voor om deze uit te breiden naar het bredere Android-ecosysteem”, aldus Kay.

Interessant feitje: Apple zelf is helemaal niet betrokken bij de ontwikkeling van Google om Quick Share compatibel te maken met AirDrop. Het zijn dus uitsluitend inspanningen aan de Android-kant.

…. en waarom dat waarschijnlijk Samsung is

In het verleden behoorden Galaxy-telefoons en -tablets vaak tot de eerste apparaten die nieuwe functies ontvingen die door Google voor Android zijn geïntroduceerd. Als dat voor Quick Share ook het geval gaat zijn, kunnen Samsung-eigenaren zich alvast gaan verheugen.

Waarschijnlijk komt het Zuid-Koreaanse bedrijf later dit jaar nog met de One UI 8.5-update, een mooi moment om de vernieuwde Quick Share-functie te introduceren. Of anders pas met de lancering van One UI 9. Nieuws hierover zou mogelijk kunnen volgen tijdens de lancering van de S26-serie, eind deze maand. Officiële bevestigingen van Samsung zijn er echter nog niet. Wij houden dit natuurlijk voor je in de gaten.

Heb jij een Samsung en zit jij te wachten op deze handige nieuwe functie van Quick Share? Of zie jij de toevoeging van het kunnen delen van bestanden met iPhones niet als een voordeel? Laat het weten in de reacties.

Bron: Android Authority
Bron afbeelding: SamMobile
