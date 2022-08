Samsung rolt software-updates uit naar (hele) oude smartphones

Samsung brengt op dit moment software-updates uit voor veel verschillende toestellen. Opvallend is dat de smartphones (heel) oud zijn en eigenlijk niet meer worden ondersteund.

Als je een oudere Samsung-telefoon gebruikt, is het je misschien opgevallen dat je onlangs een software-update hebt gekregen. Het bedrijf voorziet veel verouderde toestellen van een zogeheten gps-fix, die gps-problemen moet oplossen. Het opvallende hieraan is dat de update ook voor telefoons verschijnt die Samsung al jaren niet meer ondersteunt.

Zo krijgt bijvoorbeeld de Galaxy A7 (2018) een update, maar ook de Galaxy S5 Neo en Galaxy Alpha – die in 2015 en 2014 werden uitgebracht. Ook ‘nieuwere’ smartphones als de Galaxy S10e en Galaxy Note 10 worden bijgewerkt. Daarnaast hebben telefoons uit de Galaxy S6, S7 en S8-serie een update gekregen. Deze toestellen gaan ook al heel wat jaartjes mee.

Het nieuws komt van GalaxyClub en deze website schrijft ook dat er binnenkort waarschijnlijk meer oude Samsung-telefoons een gps-update krijgen. Bij sommige smartphones wordt overigens ook een recente beveiligingspatch doorgevoerd, die beschermt tegen lekken en andere problemen in Android.

Samsung staat bekend om het goede updatebeleid dat de fabrikant hanteert. High-end smartphones van het bedrijf, zoals de Samsung S22, Galaxy Z Fold 4 en Flip 4 en de gehele S21-serie krijgt vier grote Android-upgrades. Beveiligingspatches verschijnen zelfs vijf jaar lang. Hierdoor zijn de telefoons jarenlang veilig te gebruiken.

Dit geldt ook voor sommige goedkopere smartphones van het bedrijf. De Samsung Galaxy A53 krijgt bijvoorbeeld tot en met Android 16 updates en beveiligingspatches tot maart 2027. Daarmee doet Samsung het beter dan veel andere Android-fabrikanten. De OnePlus 10T, die honderden euro’s duurder is dan de Samsung A53, wordt bijvoorbeeld een jaar minder lang ondersteund.

