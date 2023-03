‘Samsung lanceert dit jaar grootste vouwbare smartphone ooit’

Samsung lanceert later dit jaar mogelijk zijn grootste vouwbare smartphone ooit. Het zou gaan om een volledig nieuw model. Dat heeft niet één, maar twee scharnieren. We zagen eerder al prototypes van een dergelijk toestel.

‘Grootste vouwbare smartphone van Samsung komt eraan’

In augustus verwachten we nieuwe vouwbare telefoons van Samsung te zien. Het betreft de Galaxy Z Fold 5, die aan de binnenkant een compacte tablet verbergt, en de Galaxy Z Flip 5. Dat is een klaptoestel dat gemakkelijk in je broekzak past.

Mogelijk blijft het daar echter niet bij. Volgens de betrouwbare lekker Yogesh Brar komt Samsung namelijk met een derde toestel: zijn grootste vouwbare smartphone ooit. Het zou gaan om een nieuw model met twee scharnieren in het scherm in plaats van eentje. Opengeklapt heeft deze zogeheten ‘Tri-Fold’ een veel breder display dan de huidige Galaxy Z Fold-telefoons.

Prototypes van Samsungs nieuwe foldable

Samsung heeft al prototypes van een dergelijk toestel laten zien onder de werknaam ‘Flex G’. De voordelen zijn duidelijk: op het brede scherm zien films en series er nog veel toffer uit. Ook draai je meer apps naast elkaar, waardoor de telefoon beter geschikt is voor multitasking. Dichtgevouwen is hij vermoedelijk wel vrij dik, omdat er dan drie schermlagen op elkaar liggen.

De Koreaanse fabrikant werkt al jaren aan deze grotere vouwbare smartphone. Of hij echt in 2023 op de markt komt, is overigens niet bevestigd. Het zou best 2024 kunnen worden als de techniek nog geperfectioneerd moet worden. Daarnaast is het onzeker hoe groot het scherm precies wordt. Zoals je op de foto hierboven kunt zien, experimenteert Samsung met verschillende formaten.

Helaas: geen Samsung Galaxy S23 FE dit jaar

Volgens Yogesh Brar hoeven we verder niet te hopen een Samsung Galaxy S23 FE. We lazen de laatste tijd tegenstrijdige berichten over dit voordelige vlaggenschip. Brar zegt dat Samsung een dergelijk toestel helemaal niet in ontwikkeling heeft en zich volledig focust op de nieuwe ‘foldables’. Als je een normale high-end smartphone wil, blijf je dus aangewezen op de huidige Galaxy S23-telefoons.

