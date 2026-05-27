‘Samsung verhoogt prijzen smartphones met minimaal (!) 100 euro’

Mike Peek
27 mei 2026, 9:03
4 min leestijd
Wie aast op een nieuwe Galaxy doet er goed aan om snel toe te slaan. Volgens geruchten verhoogt Samsung de prijzen van veel smartphones in juni namelijk met minimaal 100 euro.

‘Prijzen smartphones Samsung omhoog’

Het zal je niet zijn ontgaan dat er momenteel een flink tekort is aan werkgeheugen. Door de ontwikkeling van datacentra voor AI blijft er weinig over voor de consumentenmarkt. En dat gaan we merken in onze portemonnee.

Volgens de Griekse website TechManiacs verhoogt Samsung de prijzen van veel smartphones namelijk met minimaal 100 euro. Het zou gaan om de Galaxy S26-modellen, maar ook om vouwbare telefoons als de Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Z Flip 7. Bij de duurste varianten met meer RAM en opslag ben je vanaf juni mogelijk tot wel 200 euro meer kwijt.

Het gaat om een simpele doorberekening van de kosten. Omdat werkgeheugen schaars is, moet Samsung er meer voor betalen. En wij dus ook. Het lijkt erop dat de Koreaanse fabrikant de prijzen van goedkopere smartphones, zoals de Galaxy A57, voorlopig gelijk probeert te houden.

Als je echter van plan bent om een duurder toestel uit de Galaxy S-serie of Galaxy Z-lijn aan te schaffen, zouden we daar niet te lang mee wachten. Over een paar weken moet je mogelijk aanzienlijk dieper in de buidel tasten.

Prijzen nieuwe smartphones ook omhoog

Het ligt voor de hand dat aankomende smartphones van Samsung ook een hogere adviesprijs krijgen dan hun voorgangers. We denken dan vooral aan de Galaxy Z Flip 8 en de Z Fold 8. Die worden waarschijnlijk op 22 juli gelanceerd, tegelijk met de nieuwe smartwatches van het bedrijf.

Dat is slecht nieuws, want de Flip 7 (1199 euro) en Fold 7 (2099 euro) waren al niet bepaald goedkoop. Momenteel betaal je trouwens respectievelijk € 849,- en € 1.419,- voor deze vouwtelefoons. Vanaf juni zouden deze prijzen dus weer kunnen gaan stijgen.

Bron: TechManiacs
