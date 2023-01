Samsung introduceert 200 megapixel-sensor (voor Galaxy S23 Ultra)

De Samsung Isocell HP2-sensor is officieel gepresenteerd. De camerasensor heeft een resolutie van 200 megapixel en wordt waarschijnlijk gebruikt in de Galaxy S23 Ultra.

Dit moet je weten over de Samsung Isocell HP2

Samsung heeft een 200 megapixel-camerasensor gepresenteerd met de naam Isocell HP2. In welke toestellen die gebruikt gaat worden is nog de vraag, maar het bedrijf zelf spreekt over ‘toekomstige vlaggenschepen’. Volgende maand wordt de Galaxy S23-serie gepresenteerd en de Galaxy S23 Ultra lijkt het eerste toestel te gaan worden met deze camera.

Het gaat om een sensor met een relatief klein formaat en hoge resolutie van 200 megapixel. Een groot voordeel is dat ‘ie dus niet veel ruimte inneemt. Een grote uitstulping op de achterzijde van een telefoon, zoals we tegenwoordig vaak zien, is dus niet nodig.

Er wordt gebruikgemaakt van pixel binning, waarbij meerdere pixels aan elkaar worden gesmolten. Zo schiet je naast 200 megapixel-foto’s ook kiekjes van 50 of 12,5 megapixel met betere kleuren en details.

Vol technische snufjes

Ook op videogebied zien we verschillende vernieuwingen. Zo is het mogelijk om te filmen in een hoge 8K-resolutie, maar nu met 30 frames per seconde. Bij de Galaxy S22 Ultra was dat nog gelimiteerd tot 24 frames. Film je liever in een 4K-resolutie, dan gaat dat tot 60 frames per seconde, waarbij hdr ook is geactiveerd.

Verder zijn er allerlei technische snufjes aanwezig die moeten zorgen voor nog betere kiekjes en video’s. Zo worden vervaagde kleuren in goed verlichte omstandigheden toch goed vastgelegd. Ook in slechte lichtomstandigheden biedt de sensor vernieuwing. Dankzij de Super QPD-technologie kunnen alle pixels van de sensor gebruikmaken van autofocus, waardoor dit nog sneller en accurater werkt.

‘Galaxy S23 Ultra wordt eerste toestel met nieuwe camera’

Samsung noemt het beestje niet bij zijn naam, maar het is erg waarschijnlijk dat de Galaxy S23 Ultra de nieuwe sensor als eerste aan boord heeft. Deze telefoon wordt het nieuwe vlaggenschip van 2023 en biedt de beste specificaties van de S23-reeks.

Naast de Ultra verwachten we ook de reguliere Galaxy S23 en grotere S23 Plus. Deze smartphones hebben ook meerdere camera’s, maar missen bijvoorbeeld een telelens. Die zal wel aanwezig zijn bij de Ultra, waardoor je objecten dichterbij kunt halen zonder kwaliteitsverlies.

Het nieuwe trio wordt aangekondigd op woensdag 1 februari en Android Planet doet uiteraard live verslag. Vanaf 19.00 uur die dag is de redactie aanwezig om jullie op de hoogte te houden van al het nieuws.

