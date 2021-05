Samsung komt binnenkort met krachtige Ultra-tablet

Het Zuid-Koreaanse Samsung brengt later dit jaar een nieuwe Ultra-tablet uit, die alle andere Android-tablets zou doen verbleken. Het gaat om de vermeende Galaxy Tab S8 Ultra, met – de naam zegt het al – ultragoede specificaties.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra komt met krachtige processor en 120Hz-scherm

Samsung komt later dit jaar nog met een nieuwe Ultra-tablet. De tablet krijgt specificaties waar je u tegen zegt, aldus SamMobile. Zo beschikt het apparaat over een enorm 14,6 inch-scherm met amoled-technologie en een ververssnelheid van 120Hz. De tablet wordt slechts 55 milimeter dun en weegt ongeveer 650 gram. Ook is er een grote accu van 12000mAh aan boord. Deze laadt op met een snelheid van 45 watt.

Snelladen zagen we ook al op de voorganger van de Tab S8; de Samsung Galaxy Tab S7. Omdat de accu’s van tablets groter zijn dan bij smartphones, duurt opladen langer. De gemiddelde tablet hangt minstens twee tot drie uur aan de lader. Snelladen is dus een welkome functie, die de gebruiksvriendelijkheid enorm ten goede komt.

Naast Ultra-variant komt Samsung ook met goedkopere versies van de Galaxy Tab S8

Samsung komt in totaal met drie verschillende modellen van de Tab S8, zoals in onderstaand schema te zien is. Dit zijn de Galaxy Tab S8, de Galaxy Tab S8+ en de Galaxy Tab S8 Ultra. Alledrie de tablets krijgen volgens het gerucht ‘de snelste chip die Samsung ooit gemaakt heeft.’ Hiermee wil het verdrijf naar verluidt de Apple M1-chip in de nieuwe iPad Pro kunnen evenaren.

De nieuwe Samsung-tablets verschillen vooral qua formaat, schermtechnologie en batterijgrootte. Het goedkoopste model krijgt een goedkoper TFT-scherm, waar de twee duurdere tablets een amoledscherm krijgen. Amoledschermen bieden diepere zwartwaarden, een hoger contrast en een bredere kleurenweergave. De drie tablets hebben respectievelijk een schermformaat van 11 inch, 12,4 inch en 14,6 inch.

Ondersteuning van de S Pen

Alledrie de tablets ondersteunen naar verwachting Samsungs welbekende stylus; de S Pen. Dat was ook al het geval op de Galaxy Tab S7. Met de S Pen kan de gebruiker notities maken, tekenen en foto’s bewerken.

Samsung-tablets krijgen doorgaans een dikkere en langere S Pen dan de Note-serie. Deze grotere stylus maakt het prettiger om hem voor langere tijd te gebruiken. Waar de S Pen van de Galaxy Note vooral bedoeld is voor een vlugge notitie, is de stylus van de Galaxy Tab bedoeld voor serieus werk, zoals video’s monteren en Photoshop.

We zullen waarschijnlijk nog even geduld moeten hebben voordat we de nieuwe tablets van Samsung gaan zien. SamMobile verwacht ze ergens in het najaar van 2021. Eind mei presenteerde Samsung al een betaalbare tablet, in de vorm van de Samsung Galaxy Tab S7 FE.

Meer over Samsung: