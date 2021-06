Samsung heeft nieuwe software voor haar Galaxy-smartwatches aangekondigd. De software heet One UI Watch en is in samenwerking met Google ontwikkeld. Het brengt een hoop vernieuwingen met zich mee, maar Samsung houdt voorlopig nog een hoop geheim.

Nieuwe Samsung-smartwatches maken overstap naar One UI Watch

Samsung stapt met de komst van de volgende generatie Galaxy Watch definitief over op One UI Watch; een combinatie van Google’s Wear OS en Samsungs Tizen. De huidige Galaxy-smartwatches draaien allemaal op Tizen. Hoewel Tizen prima werkt, is het voor app-ontwikkelaars verre van ideaal. Wear OS is simpelweg veel toegankelijker voor nieuwe apps.

Nu Google en Samsung de nieuwe software samen hebben ontwikkeld, komen de beste aspecten van Wear OS en Tizen samen. Het ontwerp van de nieuwe software lijkt op One UI, de aangepaste Android-versie die op Samsung-smartphones te vinden is.

One UI Watch legt nadruk op een uitgebreid ecosysteem

One UI Watch is een onderdeel van Samsungs doel om een uitgebreid ecosysteem voor Galaxy-apparaten te creëren. De Zuid-Koreaanse fabrikant gaf al een kijkje naar een aantal nieuwe functies. Zo installeren smartwatches met One UI Watch bijvoorbeeld automatisch dezelfde apps die je ook op je Galaxy-smartphone installeert.

Ook synchroniseert het nieuwe platform automatisch alle aanpassingen die je aanbrengt in de Klok-app op je smartphone met je smartwatch. Daarnaast synchroniseren je geblokkeerde contacten op alle aangesloten Galaxy-apparaten.

Samsung onthulde verder dat One UI Watch ondersteuning zal bieden voor het hele Play Store-ecosysteem, waardoor je eenvoudig alle ondersteunde Wear OS-apps op je smartwatch kunt downloaden. Het bedrijf onthulde ook dat nieuwe Samsung-smartwatches ondersteuning zullen bieden voor wijzerplaten van derde partijen.

Om dit makkelijker te maken, komt Samsung met een nieuwe ontwerptool voor wijzerplaten. Hiermee kunnen ontwerpers gemakkelijk unieke wijzerplaten creëren. Zo loopt niemand binnenkort meer rond met dezelfde wijzerplaat.

De software is exclusief beschikbaar voor Samsung-smartwatches. Andere merken krijgen dus geen toegang tot One UI Watch. Ook is het nog onduidelijk of Samsung haar bestaande Galaxy Watch-modellen zal updaten naar One UI Watch. Helaas is dit naar verwachting niet het geval.

Als eerst beschikbaar op Samsung Galaxy Watch 4

We hoopten tijdens het event van Samsung op 28 juni ook de Samsung Galaxy Watch 4 te zien, maar de nieuwe smartwatch bleef helaas uit. Over het slimme horloge is al veel bekend. Zo lekten onlangs nog officiële renders van de Galaxy Watch 4 uit.

De Galaxy Watch 4 krijgt naar verwachting een fris, nieuw ontwerp. Zo zijn de knoppen aan de zijkant veel platter en steken ze minder ver uit de behuizing dan op de Samsung Galaxy Watch 3. Dat is natuurlijk handig tijdens het sporten, want je blijft minder snel haken. Ook lijken de bandjes vrijwel naadloos aan te sluiten op de behuizing. Dat zorgt voor een erg gestroomlijnd ontwerp.

De Samsung Galaxy Watch 4 zal opnieuw verkrijgbaar zijn in twee maten: 40 millimeter voor de kleinere pols en 44 millimeter als je wat dikkere armen hebt. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, zilver, donkergroen en rosé goud.

Samsung geeft aan dat One UI Watch als eerste beschikbaar zal zijn op de volgende generatie van de Galaxy Watch. Naar verwachting wordt de nieuwe smartwatch in augustus aangekondigd. We zullen dus nog even geduld moeten hebben om One UI Watch in vol ornaat te zien werken.

