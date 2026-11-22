Een paar jaar geleden introduceerde Apple zijn ‘Dynamic Island’ en Samsung lijkt dat te gaan kopiëren. Rond de selfiecamera verschijnt dan een pilvormige balk waar je live activiteiten, notificaties en mediabediening ziet.

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‘Samsung kopieert Dynamic Island van Apple’

Apple introduceerde zijn Dynamic Island op de iPhone 14 Pro (Max). Rond de verkleinde uitstulping in het scherm (waar de selfiecamera en Face ID zitten) vind je sindsdien de notificaties, maar ook live activiteiten en informatie over de muziek die je afspeelt. Samsung introduceerde soortgelijke functies in One UI 7, maar de implementatie zag er nog wel anders uit. Hij zat namelijk in de linker bovenhoek van het scherm.

Daar lijkt nu verandering in te komen. SamMobile ontdekte dat Samsung werkt aan een nieuw design voor ‘Live Notifications’ dat verdacht veel weg heeft van een Dynamic Island. Alle informatie is gecentreerd rond de frontcamera. Zoals je ziet in de video hieronder kun je horizontaal swipen tussen de verschillende tegels en erop tikken om ze groter te maken.

Samsung appears to be working on a redesign of Live Notifications, moving towards a more Apple Dynamic Island-like experience.



We discovered these changes in early Galaxy S27 series software, including a new feature called “Moment Effects.”



These effects could make Live… pic.twitter.com/9msEZoWSub — SamMobile – Samsung news! (@SamMobiles) November 20, 2026

Samsung is overigens niet de eerste Android-fabrikant die het Dynamic Island in een eigen jasje giet. Onder andere OnePlus en Oppo deden dat eerder al. Bij de meeste merken is het echter een visueel trucje dat vooral werkt met muziekapps en bijvoorbeeld voicerecorders. Afgaande op de video hierboven lijkt Samsung voor een diepere integratie te kiezen met meer mogelijkheden.

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Introductie op de Samsung Galaxy s27

Samsung stopt dit dynamische eiland hoogstwaarschijnlijk in One UI 9.5. Dat is de nieuwste versie van zijn softwareschil die begin volgend jaar debuteert op de Galaxy S27-telefoons. Daarna komt hij ook naar oudere toestellen. We hebben recent al gelezen welke functies we nog meer kunnen verwachten in One UI 9.5.

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