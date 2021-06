‘Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 zijn al in massaproductie’

Samsung is volgens een nieuw gerucht begonnen aan de productie van haar nieuwe vouwtelefoons. Hiermee loopt het bedrijf voor op schema. Afgelopen maand startte Samsung al met het maken van losse onderdelen.

Lees verder na de advertentie.

Gerucht: Samsung produceert zo’n 25.000 nieuwe vouwtelefoons per dag

Samsung’s nieuwe vouwtelefoons zijn in massaproductie. Dat zegt Max Weinbach, een bekende lekker die in het verleden vaak gelijk had. Samsung wil volgens Weinbach 25.000 tot 50.000 eenheden per dag produceren. De Zuid-Koreaanse techgigant loopt hiermee voor op schema. Volgens eerdere geruchten zou de massaproductie van de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 pas in juli van start gaan.

Naar verluidt heeft Samsung in 2020 tussen 3,5 miljoen en 2,5 miljoen opvouwbare smartphones verkocht. Dit jaar hoopt het bedrijf zo’n 6 tot 7 miljoen exemplaren van de Galaxy Z Fold 3 en Flip 3 te verkopen.

Naar verluidt wordt de productie van de twee toestellen niet gelijk verdeeld. Samsung verwacht dat de vraag naar de Z Flip 3 hoger zal zijn. Zijn voorganger, de Samsung Galaxy Z Flip, verkoopt blijkbaar ook beter dan de huidige Z Fold 2. Dat kan aan de prijs liggen, die bij de Z Flip een stuk lager ligt.

Meer over de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3

De Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 zijn volgens lekker Jon Prosser vanaf eind deze zomer verkrijgbaar. De release van de Samsung Galaxy Z Fold 3 én de Galaxy Z Flip 3 staat volgens hem gepland op 27 augustus.

Een welkome vernieuwing van de nieuwe vouwtelefoons, is een lagere prijs. De Samsung Galaxy Z Fold 3 zou dan ook goedkoper worden dan zijn voorganger. Met een adviesprijs van zo’n 2000 euro was de Galaxy Z Fold 2 voor maar weinig mensen weggelegd. Inmiddels is dat toestel overigens wel flink in prijs gedaald. Daarnaast krijgt de Galaxy Z Fold 3 mogelijk een selfiecamera onder het scherm.

Als de geruchten kloppen, is de Samsung Galaxy Z Fold 3 de eerste mainstream smartphone met een camera onder het scherm. Veel mensen wachten met smart op de technologie. Het zou het einde van het tijdperk der notches en cameragaten inluiden.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws over nieuwe producten van Samsung? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download de gratis Android Planet-app. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram.

Meer over Samsung: