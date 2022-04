‘Samsung stapt over op MediaTek-chips en werkt aan eigen processor’

Samsung gebruikt al jaren Qualcomm-chips in zijn smartphones, maar daar lijkt binnenkort verandering in te komen. Ook ontwikkelt de fabrikant naar eigen zeggen een nieuwe processor voor zijn Galaxy-smartphones.

‘Samsung kiest voor MediaTek’

Samsung stapt binnenkort deels over op chips van MediaTek voor zijn duurdere smartphones. Dat schrijft Business Korea in een recente blogpost. Volgens de bron krijgen zowel de Galaxy S22 FE als Galaxy S23 een gloednieuwe MediaTek-chip onder de motorkap. Dit geldt echter alleen voor de smartphones in bepaalde regio’s. Een deel van de toestellen heeft waarschijnlijk weer een Exynos-chip aan boord, die Samsung zelf maakt.

Huidige Samsung-smartphones hebben ook wisselende chips in verschillende regio’s. Zo beschikt de Galaxy S22 in de Verenigde Staten over een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, maar in Nederland draait het toestel op de Exynos 2200-processor. Een toekomstige switch naar MediaTek-chips is opvallend, aangezien processors van de fabrikant eerder enkel in het budgetsegment te vinden waren.

De afgelopen jaren heeft het Taiwanese MediaTek flinke sprongen gemaakt op het gebied van processorkracht. Zo is Dimensity 9000, een recente high-end-chip van het bedrijf, ongeveer net zo snel als de populaire Snapdragon 8 Gen 1. De meeste topsmartphones van dit moment draaien op deze Snapdragon-processor, waaronder ook Samsungs eigen Galaxy S22-serie.

Nieuwe eigen chip: is het afgelopen met Exynos?

Naast een mogelijk overstap op MediaTek-chips werkt Samsung ook aan een nieuwe eigen chip. Dat meldt TM Roh, de baas van Samsungs smartphonedivisie. Een betrouwbaardere bron bestaat bijna niet. Veel zegt laat Roh niet los, maar de chip zou ‘exclusief zijn voor Galaxy-smartphones’. Wellicht bewandelt Samsung hiermee hetzelfde pad als Google met zijn Tensor-chip, die enkel in Pixel-telefoons te vinden is.

De bestaande Exynos-chips zijn ook door Samsung zelf ontwikkeld – ze zijn echter niet exclusief voor Galaxy-smartphones. Zelfontwikkelde chips geven fabrikanten meer controle over de prestaties en accuduur van een telefoon. Software en hardware kunnen namelijk perfect op elkaar worden afgestemd.

Kijk ook: onze video over de Samsung Galaxy S22

