43 procent van Nederlandse smartphonegebruikers heeft een Samsung

Heb jij een Samsung-telefoon? Dan behoor je tot maar liefst 43 procent van de Nederlandse smartphonegebruikers.

Je bent lang niet de enige met een Samsung-telefoon

We wisten al dat Samsung-smartphones erg populair zijn in Nederland, maar uit een recent onderzoek van Telecompaper blijkt dat wel héél veel mensen een telefoon van de Zuid-Koreaanse fabrikant gebruiken. Maar liefst 43 procent van de toestellen in Nederland is er eentje van Samsung. Dat is een enorme hoeveelheid, zeker als je je bedenkt dat grofweg 93 procent van alle Nederlanders inmiddels een smartphone heeft.

De Galaxy S-serie blijkt het populairst te zijn. Zo’n één op de drie Samsung-toestellen is een Galaxy S-model. Ook de goedkopere Galaxy A-lijn is erg populair – ongeveer 20 procent van de gebruikers heeft zo’n toestel. De Galaxy A-serie wordt in andere landen overigens ook enorm veel verkocht. Toestellen als de Galaxy A53 behoren tot de populairste smartphones ter wereld.

Samsung Galaxy A53

Als 43 procent van de Nederlanders een Samsung-telefoon gebruikt, hoeveel mensen hebben dan een iPhone? Volgens dezelfde bron staat Apple op de tweede plaats, met een aandeel van 36 procent. Slechts 14 procent van de Nederlandse smartphonegebruikers heeft dus een toestel van een ander merk.

Veel smartphones krijgen geen updates meer

Volgens Telecompaper ondersteunt Samsung ongeveer 12 procent van de gebruikte Samsung-telefoons in Nederland niet meer. Dit zijn toestellen zoals de Galaxy S8 en S8 Plus uit 2017, die dus geen Android-updates en beveiligingspatches meer krijgen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar voor hackers. Mensen die deze telefoons gebruiken en hier bijvoorbeeld hun bankzaken mee regelen, lopen een serieus risico.

Gelukkig ondersteunt Samsung recente toestellen zoals de Galaxy S22 en Galaxy A53 voor maar liefst vijf jaar van updates. Het aantal niet-ondersteunde toestellen zal hierdoor afnemen in de toekomst, omdat de meeste mensen iedere drie jaar een nieuwe smartphone aanschaffen.

Ben jij een gelukkige Samsung-gebruiker? Laat het ond vooral even weten in de reacties onder dit artikel!

