Samsung is niet langer de grootste smartphonefabrikant ter wereld

Samsung is zijn positie als grootste smartphonefabrikant ter wereld kwijtgeraakt. Volgens analistenbureau IDC verkocht Apple vorig jaar voor het eerst meer telefoons dan het Zuid-Koreaanse bedrijf.

Apple nu grootste smartphonefabrikant ter wereld

Sinds 2010 verkocht Samsung elk jaar meer smartphones dan welk ander bedrijf dan ook. Aan die traditie is nu een einde gekomen. Volgens IDC, een analistenbureau, raakte Samsung zijn koppositie in 2023 kwijt aan aartsrivaal Apple.

Samsung bracht vorig jaar 226,6 miljoen smartphones aan de man. Dat zijn er een stuk minder dan in 2022. Toen gingen er nog 262,2 miljoen Samsung-telefoons over de toonbank. Apple deed het juist iets beter. Het aantal geleverde iPhones steeg van 226,3 naar 234,6 miljoen.

Samsung Galaxy A54

Daarmee is Apple voor het eerst de grootste smartphonefabrikant ter wereld. De nummer drie in het lijstje heet Xiaomi. Dat bedrijf verkocht in 2023 145,9 miljoen toestellen. In 2022 waren dat er nog 153,2 miljoen. Xiaomi verloor dus net als Samsung terrein ten opzichte van Apple.

Dat Apple nu marktleider is, kun je even knap als opvallend noemen. Samsung en Xiaomi verkopen immers flink wat budgetsmartphones tegen een lage prijs. Echt goedkope iPhones bestaan daarentegen niet. De gemiddelde prijs per verkocht toestel ligt bij Apple daardoor veel hoger dan bij andere fabrikanten.

Smartphonemarkt krabbelt waarschijnlijk op

In totaal werden er wereldwijd 1,1 miljard smartphones verkocht in 2023. Dat is 3,2 procent minder dan in 2022. Bovendien ging het om het laagste aantal van de afgelopen tien jaar.

IDC verwacht dat de markt in 2024 weer opkrabbelt. Het laatste kwartaal van 2023 liet al enig herstel zien: toen lag het aantal geleverde smartphones 8,5 procent hoger dan in datzelfde kwartaal een jaar eerder. Waarschijnlijk zet deze trend zich de komende maanden dus door.

