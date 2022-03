‘Samsung werkt aan nieuw type smartphone met vouwbaar scherm’

Naast de aankomende Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 werkt Samsung aan een derde toestel met vouwbaar display. Dat blijkt uit een verschenen codenaam. Om wat voor smartphone het precies gaat, is nog niet duidelijk.

Gerucht: Z Flip 4, Z Fold 4 en nieuw type toestel

Informatie over het nieuwe typenummer is gepubliceerd door GalaxyClub. De site publiceerde informatie over drie codenamen van aankomende smartphones. Het gaat om B4, Q4 en N4. De Samsung Galaxy Z Flip 3 heeft als codenaam B3, die van de huidige Galaxy Z Fold 3 is Q3.

Het speculeren kan dus beginnen, want om wat voor type toestel gaat het precies? De Z Fold 3 vouw je open als een boek, zodat je ‘m kunt gebruiken als kleine tablet. Bij de Z Flip 3 is dat net even anders, want die compacte smartphone vouw je verticaal open, zodat je ‘m als ‘normale’ telefoon kunt gebruiken.

Samsung is druk bezig met de ontwikkeling van flexibele displays en heeft hier ook al allerlei prototypes van laten zien. Zo wordt gewerkt aan oprolbare schermen, maar zou het ook kunnen gaan om een smartphone met een scherm dat twee vouwen bevat.

Meer fabrikanten die zich richten op foldables

Andere fabrikanten werken ook aan zulke displays. Zo hebben we in maart 2021 al kunnen spelen met de Oppo X 2021, die een oprolbaar display heeft. Eind vorig jaar werd de Oppo Find N op bepaalde markten uitgebracht, waarvan wij een hands-on publiceerden. Door het relatief kleine scherm viel de foldable op door zijn geringe grootte, maar fijne veelzijdigheid.

Ook TCL heeft al meerdere keren verschillende prototypes laten zien van flexibele displays voor smartphones. Daarnaast heeft Huawei al verschillende toestellen op de markt gebracht met een vouwbaar scherm, zoals de Mate Xs en nieuwe Huawei P50 Pocket. Dan zijn er bijvoorbeeld nog Xiaomi en Google die werken aan toestellen met nieuwe schermtechnologieën. In de wandelgangen wordt tot slot gesproken over dat Apple werkt aan een vouwbare iPhone.

Presentatie in augustus?

De website noemt nog wel dat het ook kan gaan om een toestel wat in beperkte oplage op de markt komt, zoals met de Oppo Find N het geval was. Daarbij kan Samsung de plannen natuurlijk altijd nog wijzigen en er uiteindelijk voor kiezen om het apparaat niet meer uit te brengen.

In augustus 2021 werden de huidige Z Flip 3 en Z Fold 3 gepresenteerd en kwamen ze op de markt. In de aankomende maanden zullen we vast en zeker nog meer geruchten gaan zien over de nieuwe vouwbare toestellen.

