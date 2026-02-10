Deze One UI 8.5-bèta voegt een nieuwe voicemailfunctie voe

Zonder aankondiging heeft Samsung een vierde bètaversie gelanceerd van One UI 8.5, met een nieuwe voicemailfunctie. Is dit een opmaat naar de software in de Galaxy S26-serie?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voicemail krijgt handige extra functie

De grootste toevoeging in One UI 8.5 is de functie ‘Direct Voicemail’. Hiermee kun je een binnenkomend belletje direct naar je voicemail laten schakelen, zelfs nog voordat je ringtone geklonken heeft. Zo word jij dus niet onnodig gestoord. Dat is niet alles, want ook het laten transcriberen van een voicemail wordt mogelijk.

Dat scheelt tijd, want door even door een bericht heen te lezen, ben je sneller op de hoogte dan wanneer je ernaar moet luisteren. Zeker wanneer iemand veel naar z’n woorden zoekt tijdens het inspreken van je voicemail. Dan moet je ook nog eens echt je aandacht erbij houden. Dat hoeft bij geschreven tekst minder.

Het automatisch laten uitschrijven van voicemails lijkt dus een welkome functie, maar er zitten haken en ogen aan. De wet- en regelgeving op het gebied van geluidsopnames (zoals voicemails) in combinatie met AI-toepassingen is strikt in ons land. Het is nog even afwachten of (en in welke vorm) Nederlanders de functie kunnen gebruiken.

Samsung heeft in deze bètaversie ook ingezet op het verbeteren van de bluetooth en algemene telefoonprestaties, onder andere met betrouwbaardere bluetooth-audio, snellere gespreksverbindingen, soepelere achtergrondprestaties tijdens gesprekken en minder uitval bij draadloze oordopjes en autosystemen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

One UI 8.5-bèta pakt ook problemen aan

De update is zo’n 1,5GB groot en biedt naast de eerder genoemde functies en verbeteringen ook oplossingen voor recente problemen. Zo moet de nieuwste firmwareversie van One UI 8.5 een einde maken aan het automatisch overschakelen naar de luidspreker tijdens een gesprek.

Verder was er een probleem bij het controleren van de belgeschiedenis in de telefoon-app, een fout waarbij het tikken op het pictogram van het gesprekslogboek het telefoonnummer in het toetsenbord plakte en een probleem waarbij het selecteren van ´Kopiëren in AI Select´ het AI Select-menu niet automatisch sloot.

In deze landen is de bèta beschikbaar

De meest recente bèta is momenteel exclusief beschikbaar op de S25-serie van Samsung en dan alleen voor gebruikers in een aantal landen, te weten: Duitsland, Zuid-Korea, India, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Nederlanders met een Galaxy S25 in de broekzak hebben dus vooralsnog pech en lijken te moeten wachten op de naderende lancering van een van de S26-toestellen.

Met deze vierde bètaversie in relatief korte tijd lijken de Zuid-Koreanen de lancering van de S26-serie met degelijk geteste en betrouwbaar gebleken software te gaan lanceren.