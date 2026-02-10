Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Deze One UI 8.5-bèta voegt een nieuwe voicemailfunctie voe

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
10 februari 2026, 14:59
2 min leestijd
Deze One UI 8.5-bèta voegt een nieuwe voicemailfunctie voe

Zonder aankondiging heeft Samsung een vierde bètaversie gelanceerd van One UI 8.5, met een nieuwe voicemailfunctie. Is dit een opmaat naar de software in de Galaxy S26-serie?

Lees verder na de advertentie.

Voicemail krijgt handige extra functie

De grootste toevoeging in One UI 8.5 is de functie ‘Direct Voicemail’. Hiermee kun je een binnenkomend belletje direct naar je voicemail laten schakelen, zelfs nog voordat je ringtone geklonken heeft. Zo word jij dus niet onnodig gestoord. Dat is niet alles, want ook het laten transcriberen van een voicemail wordt mogelijk.

Dat scheelt tijd, want door even door een bericht heen te lezen, ben je sneller op de hoogte dan wanneer je ernaar moet luisteren. Zeker wanneer iemand veel naar z’n woorden zoekt tijdens het inspreken van je voicemail. Dan moet je ook nog eens echt je aandacht erbij houden. Dat hoeft bij geschreven tekst minder.

Geinige nieuwe functie in One UI 8.5: speel met snelle instellingen

Geinige nieuwe functie in One UI 8.5: speel met snelle instellingen

Lees verder

Het automatisch laten uitschrijven van voicemails lijkt dus een welkome functie, maar er zitten haken en ogen aan. De wet- en regelgeving op het gebied van geluidsopnames (zoals voicemails) in combinatie met AI-toepassingen is strikt in ons land. Het is nog even afwachten of (en in welke vorm) Nederlanders de functie kunnen gebruiken.

Samsung heeft in deze bètaversie ook ingezet op het verbeteren van de bluetooth en algemene telefoonprestaties, onder andere met betrouwbaardere bluetooth-audio, snellere gespreksverbindingen, soepelere achtergrondprestaties tijdens gesprekken en minder uitval bij draadloze oordopjes en autosystemen.

One UI 8.5-bèta pakt ook problemen aan

De update is zo’n 1,5GB groot en biedt naast de eerder genoemde functies en verbeteringen ook oplossingen voor recente problemen. Zo moet de nieuwste firmwareversie van One UI 8.5 een einde maken aan het automatisch overschakelen naar de luidspreker tijdens een gesprek.

Verder was er een probleem bij het controleren van de belgeschiedenis in de telefoon-app, een fout waarbij het tikken op het pictogram van het gesprekslogboek het telefoonnummer in het toetsenbord plakte en een probleem waarbij het selecteren van ´Kopiëren in AI Select´ het AI Select-menu niet automatisch sloot.

In deze landen is de bèta beschikbaar

De meest recente bèta is momenteel exclusief beschikbaar op de S25-serie van Samsung en dan alleen voor gebruikers in een aantal landen, te weten: Duitsland, Zuid-Korea, India, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Nederlanders met een Galaxy S25 in de broekzak hebben dus vooralsnog pech en lijken te moeten wachten op de naderende lancering van een van de S26-toestellen.

Met deze vierde bètaversie in relatief korte tijd lijken de Zuid-Koreanen de lancering van de S26-serie met degelijk geteste en betrouwbaar gebleken software te gaan lanceren.

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Via: NokiaPowerUser
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software Android 16 Android Smartphones Samsung Samsung Galaxy S25 Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

Android 16-update voor Samsung Galaxy S25 is er nu in Nederland

Android 16-update voor Samsung Galaxy S25 is er nu in Nederland

18 september 2025

Downloaden: One UI 8 rolt uit voor de Samsung Galaxy S25

Downloaden: One UI 8 rolt uit voor de Samsung Galaxy S25

15 september 2025

Grote One UI 8-update in september naar Samsung Galaxy S25

Grote One UI 8-update in september naar Samsung Galaxy S25

27 augustus 2025

‘Samsung Galaxy S26-serie gooit versies volledig overhoop’

‘Samsung Galaxy S26-serie gooit versies volledig overhoop’

29 juli 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Samsung Galaxy S25
Samsung Galaxy S25

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren