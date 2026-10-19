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‘Samsung gooit software op de schop, krijgt deze nieuwe naam’

Mike Peek
Mike Peek
19 oktober 2026, 9:04
2 min leestijd
‘Samsung gooit software op de schop, krijgt deze nieuwe naam’

Samsung lijkt grote plannen te hebben voor de volgende versie van zijn besturingssysteem One UI. De veranderingen zijn zo groot dat hij mogelijk zelfs een nieuwe, simpelere naam krijgt: Galaxy OS.

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‘One UI 10 heet eigenlijk Galaxy OS’

Zoals de meeste smartphonefabrikanten legt ook Samsung een eigen softwareschil over Android heen, die het uiterlijk aanpast en functies toevoegt. De naam van die schil was de afgelopen jaren One UI. Voor de tiende verjaardag plant het bedrijf volgens geruchten fundamentele veranderingen. Die zijn zelfs zo groot dat Samsung One UI 10 zou willen omdopen in Galaxy OS.

Hoe dat er precies uit gaat zien is nog onduidelijk, maar het is in ieder geval meer dan een likje verf. Het nieuwe ontwerp zou gebruikers op een andere manier laten omgaan met apps. Die moeten allemaal met elkaar samenwerken in één interface. Afspraken in je agenda of gesprekken in apps zouden niet langer op hun eigen plek blijven, maar altijd toegankelijk zijn. Het doel is om alledaagse taken eenvoudiger te maken en onnodige apps te schrappen.

Samsung One UI 8.5 - snelle instellingen
Deze menu’s zien er straks mogelijk heel anders uit

Daarbij is een hoofdrol weggelegd voor kunstmatige intelligentie. AI zou dieper worden geïntegreerd in One UI 10 (of Galaxy OS) en voor een naadloze ervaring zorgen tussen de smartphones, tablets en smartwatches van Samsung. Mogelijk is dit ook het moment waarop Samsung een maandelijks bedrag gaat vragen voor het gebruik van geavanceerde AI-functies. Welke dat precies zijn, is nog onduidelijk.

Debuut in de zomer van 2027?

Of hij nu One UI 10 heet of Galaxy OS, Samsung zou de nieuwe versie van zijn besturingssysteem willen introduceren in de zomer van 2027. Dat betekent waarschijnlijk dat de Galaxy Z Fold 9 en Z Flip 9-telefoons de eerste zijn die er uit de doos direct op draaien. Vervolgens brengt Samsung hem vermoedelijk als update uit naar oudere smartphones.

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Bron: GizmoChina
Bron afbeelding: SamMobile
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