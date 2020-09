Samsung One UI 3.0: dit is er nieuw in de grote update

Samsung is in sommige landen begonnen met de uitrol van een Android 11-bèta. Daarmee wordt ook een nieuwe versie van de One UI-schil gelanceerd. Zodoende zijn de eerste Samsung One UI 3.0-screenshots verschenen en die check je hier.

Lees verder na de advertentie.

Samsung One UI 3.0-screenshots

Android 11 is officieel aangekondigd en ook fabrikanten maken hun updateplannen langzamerhand bekend. Veel fabrikanten moeten echter nog sleutelen aan de eigen schil die ze over Android heen leggen. Zo ook Samsung, de maker van One UI. Verschillende toestellen met Android 10 hebben nu de One UI 2.5-schil aan boord.

Veel Samsung-toestellen krijgen de update naar One UI 3.0, dat gebaseerd is op Android 11. In onder andere Amerika en Zuid-Korea wordt de nieuwe Android-versie al getest. Verschillende websites, waaronder Sammobile, hebben dan ook al screenshots van de software gedeeld.

Ten opzichte van de One UI 2.5-schil zijn de ervaringen veelal subtiel te noemen. Als je de snelle instellingen opent, wordt de achtergrond wat vervaagd. Ook het scherm met recente apps ziet er net wat anders uit, waarbij de meest recente apps het grootst wordt weergegeven.

Gebruikers melden wel verschillende bugs van deze testsoftware. Zo werkt de widget om muziek en andere media mee te bedienen nog niet goed en volledig.







Wat is er nieuw bij de One UI 3.0-update?

In de nieuwe softwarelaag van Samsung is nog veel meer aangepast. In de changelog is een hele lijst van vernieuwingen genoemd. Zo is gesleuteld aan de autofocus van de Samsung S20 en wordt Bixby slimmer. Met behulp van routines voor die slimme assistent van Samsung kun je zo nog sneller meerdere handelingen achter elkaar laten uitvoeren.

Ook is gewerkt aan verschillende applicaties, het uiterlijk daarvan en de functies. Onder andere de contacten-, telefoon- en kalender-app hebben een update gekregen. De eigen browser is ook voorzien van nieuwe mogelijkheden. Andere vernieuwingen in One UI 3.0 vind je voor het always on-display en Samsung DeX. Daarmee kun je bedraad of draadloos apparatuur verbinden met je smartphone. Zo kun je aan de slag op een extern scherm of tekst invoeren met een fysiek toetsenbord, waardoor je veel effectiever werkt.

Vooralsnog is de nieuwe software beperkt beschikbaar voor wat gebruikers in Zuid-Korea en Amerika. Samsung zelf heeft ook meer bekendgemaakt over het updatebeleid van veel van zijn toestellen. Heb je geen Samsung-toestel, maar ben je wel benieuwd of jouw toestel Android 11 krijgt? Check dan ons Android 11 update-overzicht, dat we regelmatig bijwerken.

Lees meer over Samsung: