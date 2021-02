Samsung brengt de One UI 3.1-update, die standaard op de nieuwe Galaxy S21 staat, ook naar ‘oudere’ Samsung-telefoons. In dit artikel lees je welke nieuwe features worden toegevoegd.

Samsung brengt vanaf vandaag een grote update uit voor veel recente en populaire toestellen. Dit laat het bedrijf weten middels een persbericht. One UI 3.1, de nieuwste versie van Samsung’s Android-software, komt onder andere naar de Galaxy S20, Note 20 en diverse Galaxy A-telefoons. Dit zijn de smartphones die One UI 3.1 ontvangen:

Heb je één van bovenstaande toestellen, dan kun je de update vanaf vandaag verwachten. Het is echter onduidelijk of One UI 3.1 direct voor iedereen beschikbaar is, of dat je nog even moet wachten voordat je de nieuwste versie kan installeren. Via de instellingen, bij ‘Software-update’ > ‘Downloaden & installeren’ kun je checken of One UI 3.1 voor jou beschikbaar is. Ook ontvang je automatisch een melding als je de update kan binnenhalen.

De One UI 3.1-update introduceert allerlei handige nieuwe features. Zo kun je aan de slag met de verbeterde Single Take-functie, waarmee je 15 seconden lang allerlei foto’s en video vastlegt, waarna je de beste mag uitkiezen. Ook nieuw is de ‘Object eraser’, zodat je gedeeltes die je niet zo mooi vindt uit een foto kan wissen. Verder zorgt de update ervoor dat je de autofocus en helderheid van plaatjes makkelijker kan aanpassen.

De Eye Comfort Shield-functie past het blauwe licht van je smartphonescherm automatisch aan als het donkerder wordt, zodat je beter in slaap valt. Tot slot is het mogelijk om de metadata van foto’s, waarin bijvoorbeeld staat waar je een kiekje hebt gemaakt, te verwijderen en je kan met Private Share bestanden op een veilige manier delen. Hierbij bepaal je zelf hoe lang een bestand beschikbaar blijft voor de ander.

Samsung Galaxy S21

Als gezegd draait de One UI 3.1-software standaard op de Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra. De smartphones zijn sinds vorige maand in Nederland verkrijgbaar en de belangrijkste high-end telefoons van Samsung voor 2021. Ze introduceren een nieuw design, snellere hardware, verbeterde camera’s en een adaptief 120Hz-scherm.

Opvallend is dat de S21-telefoons zonder oplader worden geleverd. Samsung doet dit uit milieu-overwegingen en omdat veel gebruikers ervoor kiezen om een oude oplader te gebruiken als ze een nieuwe smartphone hebben aangeschaft.

