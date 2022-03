Deze Samsung-smartphones krijgen nu een One UI 4.1-update

Verschillende Samsung-smartphones worden op dit moment bijgewerkt naar One UI 4.1, de nieuwste software van het bedrijf. Lees hier welke toestellen aan de beurt zijn en wat er nieuw is.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je een Galaxy S21, S21 Plus of S21 Ultra? Dan staat er een gloednieuwe software-update voor je klaar, want je kan je smartphone bijwerken naar One UI 4.1. Dit is de nieuwste versie van de Samsung-software, die het bedrijf bij iedere telefoon over Android heen legt. Voordat we vertellen wat de versie aan nieuwigheden met zich meebrengt, zetten we eerst de ondersteunende toestellen (tot nu toe) op een rijtje:

One UI 4.1 is geen hele grote update, maar introduceert toch een aantal handige verbeteringen. Zo kun je aan de slag met de RAM Plus-functie, waarmee je interne opslag kan gebruiken als ‘virtueel geheugen’. Hiermee moeten apps iets sneller opstarten en werken. Verder voegt Samsung een aantal camera-opties toe en worden meerdere apps verbeterd, zodat ze vlotter in gebruik zijn.

Het is heel simpel om je Samsung-toestel te updaten naar de nieuwste One UI-versie. Ga hiervoor naar de instellingen en kies onderaan voor ‘Software-update’. Als je vervolgens op ‘Downloaden en installeren’ tikt, wordt er gezocht naar nieuwe software. Is de update beschikbaar, dan zie je dit in beeld verschijnen en kun je direct beginnen met downloaden en installeren.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

One UI 4.1: standaard op Galaxy A53

We denken dat de komende weken en maanden nog veel meer Samsung-toestellen van een One UI 4.1-update worden voorzien. Op de gloednieuwe Galaxy A53, die onlangs is aangekondigd, draait de software al standaard. De opvolger van de populaire Samsung A52 krijgt bovendien erg lang en vaak updates.

De Samsung Galaxy A53 lijkt in veel opzichten op zijn voorganger. De smartphone is wel sneller dankzij de krachtige Exynos 1280-processor en heeft een grotere accu. Hierdoor moet de telefoon langer meegaan op een volle lading. De 5000 mAh-batterij kan bovendien snel opladen, al moet je hiervoor wel een geschikte adapter aanschaffen. Samsung stopt namelijk geen oplader meer in het doosje.

Verder is de Samsung A53 voorzien van een 6,5 inch-super-amoled-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Daarnaast is de smartphone stof- en waterdicht, kun je ‘m ontgrendelen met de vingerafdrukscanner onder het scherm en zijn er in totaal vijf camera’s. De Galaxy A53 maakt volgens Samsung mooiere foto’s in het donker en legt portretplaatjes beter vast.

De Samsung Galaxy A53 is vanaf 1 april officieel in Nederland te koop. Het toestel kost 449 euro en daarvoor krijg je het ‘instapmodel’ met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Kies je de versie met 8/256GB werk- en opslaggeheugen, dan ben je 509 euro kwijt. Het is al mogelijk om de Galaxy A53 te pre-orderen.

Lees meer Samsung-nieuwtjes: