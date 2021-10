Zo ziet One UI 4, Samsungs versie van Android 12, eruit

Samsung heeft laten zien hoe Android 12 er op Galaxy-smartphones en -tablets uit komt te zien. De fabrikant legt zijn gloednieuwe Samsung One UI 4-schil over Android 12 heen en die blijkt veel veranderingen door te voeren.

Samsung toont One UI 4

Google heeft Android 12 onlangs officieel gelanceerd en fabrikanten zijn druk bezig om de nieuwe versie naar eigen wens aan te passen. Samsung doet dat ook en noemt zijn softwareschil over Android 12: One UI 4. Samsung-smartphones die in aanmerking komen voor een Android 12-update, ontvangen tegelijkertijd One UI 4.0.

De schil doet denken aan de huidige One UI 3-software (gebaseerd op Android 11) maar voert ook veel veranderingen door. Een groot deel van de wijzigingen is geïnspireerd door Googles vernieuwingen in Android 12. Zo neemt Samsung de Material You-stijl van Google over om apps mee te laten kleuren met je favoriete kleurstijl.

Daarnaast geeft One UI 4 je meer controle over het uiterlijk van widgets en app-mappen, en zijn Samsung-apps als de weer-app in een nieuw jasje gestoken.

Ben je nieuwsgierig naar alle vernieuwingen van One UI 4? Samsung heeft een serie vides op YouTube gepubliceerd om zijn nieuwe software te duiden. De belangrijkste video zie je hierboven.

Samsung rondt Android 12-update af

Samsung test de Android 12-update inclusief One UI 4 op dit moment op de Galaxy S21-serie. Gebruikers van een Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 kunnen de software binnenkort ook testen. De definitieve update verschijnt als eerste voor de S21-reeks, vermoedelijk in november of begin december. Andere Samsung-apparaten volgen later.

Niet alle Samsung-smartphones en -tablets kunnen rekenen op een Android 12-update. Ben je benieuwd of jouw toestel in aanmerking komt? Check dan ons uitgebreide Android 12 update-overzicht. Nieuwsgierig naar alle features van Googles nieuwste software? In onze Android 12 review lees je onze ervaringen, die we ook in onderstaande video bespreken.

