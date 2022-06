‘Samsungs Android 13-update maakt je smartphone sneller’

Samsung gaat haar telefoons proberen sneller te laten aanvoelen. Dat zegt de betrouwbare website Sammobile. Dit wil Samsung doen door animaties te versnellen en verbeteren. Wil je weten hoe dit zit? Lees dan verder.

Sneller, soepeler swipen

Met de komst van Android 13 dit najaar, brengt Samsung ook een nieuwe One UI-schil uit. Dat is een laag software over Android heen, die je smartphone verandert naar de stijl van Samsung. De vijfde grote update van One UI gaat er dus onder meer voor zorgen dat je Samsung-telefoon sneller aanvoelt.

Samsungs One UI-schil voegt veel toe aan de ‘standaard’ Android-ervaring, waaronder verschillende overgangs-animaties. Denk bijvoorbeeld aan wanneer je naar je homescreen gaat of via een linkje in WhatsApp naar een YouTube-video gaat. Die animaties zijn helemaal verfijnd door Samsung.

One UI 4.2

Toch nemen ze volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant te veel tijd in beslag en kunnen ze sneller. Dat klinkt niet als iets wat gaat opvallen, maar het heeft zeker invloed op de gebruikservaring. Al past Samsung de animatiesnelheid maar ietsjes aan, je telefoon kan meteen een stuk responsiever aanvoelen. Zeker op toestellen met een vloeiend 120Hz scherm.

Nog niet officieel

Samsung heeft nog niet officieel aangekondigd te werken aan deze verbeteringen, maar is hoogstwaarschijnlijk bezig met de nieuwe One UI-versie voor Android 13. Er gaan zelfs geruchten rond over een vervroegde bètaversie van de One UI-schil, maar dit blijft afwachten.

Met de Android-update komen allerlei kleinere verbeteringen naar de software. Denk bijvoorbeeld aan betere splitscreen-functionaliteiten of het kunnen instellen van één specifieke taal per app. Check ook zeker even ons artikel met alles wat we weten over Android 13.

Boost zelf je telefoon

Je kunt ook zelf je eigen Android-smartphone sneller aan laten voelen. Daarvoor duik je de instellingen in en pas je de snelheid van de animaties aan. Zo kun je de overgangen in jouw telefoon dubbel zo snel maken of juist tien keer zo langzaam. Zelf eens uitproberen? Volg dan ons handige stappenplan.

Wil je nog meer handige tips om je telefoon sneller te doen aanvoelen? Kijk dan naar onze handige videotip. Hierin leggen we slimme trucjes uit, zoals het downloaden van lite-apps en het opruimen van je opslag. Hieronder kun je de tip bekijken.

