‘Deze Samsung-smartphones krijgen een update naar One UI 5.1’

Samsung werkt aan One UI 5.1 en brengt deze update hoogstwaarschijnlijk binnenkort uit. Deze smartphones kunnen de nieuwe versie verwachten.

Deze telefoons krijgen One UI 5.1

Samsung rolt binnenkort een nieuwe versie van de One UI-software uit. Dit is het laagje dat de fabrikant over Android heen legt. Het gaat om One UI 5.1, dat waarschijnlijk ook standaard op de nieuwe Galaxy S23-telefoons draait.

In de changelog van de nieuwste Galaxy Watch 5-update wordt One UI 5.1 expliciet genoemd en meldt Samsung ook welke smartphones deze update eerst krijgen. Heb je een Galaxy S20 of nieuwer of de Galaxy Z Flip of nieuwer, dan komt One UI 5.1 binnenkort naar jouw toestel. Dit is de volledige lijst met smartphones:

9to5Google meldt dat de One UI 5.1-update in februari wordt uitgebracht, al is een precieze releasedatum onbekend. Ook weten we niet welke toestellen uit de lijst eerst worden bijgewerkt. Zodra de updates beschikbaar zijn, lees je het natuurlijk op Android Planet. We publiceren iedere vrijdagmiddag een overzicht waarin we de nieuwste updates verzamelen.

We verwachten overigens dat One UI 5.1 op een later moment ook naar goedkopere smartphones en Samsung-tablets komt. Denk bijvoorbeeld aan de populaire Samsung Galaxy A53 en A52s. Samsung heeft hier echter nog niets over bekendgemaakt.

Galaxy S23 op 1 februari

Binnenkort wordt het nieuwe vlaggenschip van Samsung onthuld: de Galaxy S23. De smartphone wordt op 1 februari om 19.00 uur Nederlandse tijd onthuld tijdens een evenement in San Francisco. Daar krijgen we ook de Galaxy S23 Plus – die groter is dan de ‘normale’ S23 – te zien, alsmede de duurder Galaxy S23 Ultra.

De afgelopen maanden is al een boel over de Samsung Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra gelekt. Zo weten we dat de verbeteringen – naast het aangepaste ontwerp – waarschijnlijk niet enorm groot worden. Wel zou Samsung de camera’s willen vernieuwen en verwachten we dat de telefoons beschikken over de krachtige Snapdragon 8 Gen 2-processor. Ook zijn ze logischerwijs voorzien van Android 13.

