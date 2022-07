Zien: dit is Samsung One UI 5, gebaseerd op Android 13

Samsung brengt binnenkort de eerste bèta van One UI 5 uit. Dat is de nieuwe versie van zijn besturingssysteem, gebaseerd op Android 13. De eerste foto’s zijn inmiddels gelekt, zodat we een beeld hebben van de veranderingen. Kijk je mee?

Dit is Samsung One UI 5

Een paar weken geleden schreven we al dat de eerste bèta van One UI 5.0 voor de Galaxy S22-serie waarschijnlijk eind juli verschijnt. Deze software is gebaseerd op het nog niet officieel uitgebrachte Android 13. 9to5Google heeft deze proefversie inmiddels in handen en deelde wat eerste ervaringen. Let op: de software is nog niet af, dus er kunnen nog dingen veranderen. Los van de nieuwe functies zou het nieuwe One UI overigens ook soepelere animaties bevatten.

Wat direct opvalt is dat Samsung het notificatiescherm aanpast. Er zijn nieuwe, grotere iconen en ook het algehele ontwerp ziet er iets anders uit. Het gaat niet om een gigantische verandering, maar hij geeft de notificaties wel een wat strakkere smoel.

One UI 4 One UI 5

Ook de manier waarop je tekst uit foto’s knipt en plakt gaat op de schop. Voorheen zat deze functie verstopt in Bixby, Samsungs digitale assistent. Met One UI 5 neemt Samsung de aanpak van Apples iOS over. Wanneer je smartphone tekst opmerkt in een foto verschijnt er direct een knop waarmee je de zinnen kunt kopiëren en delen in bijvoorbeeld een WhatsApp-bericht.

Helemaal nieuw is een aparte pagina waarop alle opties voor veiligheid en privacy zijn verzameld. Denk aan je accounts, wachtwoorden en opties om apps veilig te houden. Samsung heeft deze pagina rechtstreeks gekopieerd uit Android 13, maar voorzien van een eigen sausje. Hij biedt overigens geen nieuwe mogelijkheden. Al deze opties waren ook al beschikbaar in One UI 4. Ze zijn straks wél gemakkelijker terug te vinden.

Andere veranderingen

Samsung One UI 5 lijkt geen heel grote update te worden. 9to5Google denkt dat het bedrijf zich vooral richt op het zo snel mogelijk verspreiden van Android 13. Hieronder zie je nog wat kleine vernieuwingen. In Samsung Notes kun je notities straks gemakkelijk delen. Er komt daarnaast een apart schuifje voor ultra wideband waarmee je bijvoorbeeld de locatie van bluetooth-trackers heel precies kun vaststellen.

Verder is op de ‘Over deze telefoon’-pagina straks een afbeelding van je toestel te zien. Ook check je in het ‘snelle instellingen’-menu welke apps er op dat moment actief zijn.

Ten slotte heeft de nieuwe versie van One UI twee opties voor multitasking. Je kunt van onderaan het scherm naar boven vegen om twee apps tegelijk te gebruiken. Als je van rechtsboven naar beneden veegt krijg je een pop-up venster onder ogen. Ze werken nog niet in de bèta, dus we moeten afwachten hoe het er precies uitziet.

Wanneer krijg jij Samsung One UI 5?

Zoals gezegd verwachten we eind deze maand de eerste publieke bèta van One UI 5 voor de Samsung Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra. Later volgen ook andere smartphones zoals de Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 en goedkopere toestellen als de Samsung Galaxy A53. De eerste officiële versie van het besturingssysteem, die helemaal stabiel is en geen bugs meer bevat, brengt Samsung vermoedelijk pas in het najaar uit.

