Zo ziet de Android 13-update van Samsung eruit

De eerste Android 13-testversie van Samsung is uit en komt met een aantal aanpassingen die de gebruikservaring nog fijner moeten maken. We vertellen je wat er allemaal is vernieuwd, dus lees gauw verder.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 13 met One UI 5-schil nu in bèta

Samsung is begonnen met het bètaprogramma van One UI 5. Dat is de schil die de fabrikant over de Android 13 legt. Gebruikers konden zich de afgelopen weken aanmelden voor het bètaprogramma van Samsung en wie een telefoon heeft uit de S22-serie én in de Verenigde Staten, Duitsland of Zuid-Korea woont, kan nu beginnen.

Afstemmen op jouw stijl

Vanaf Android 12 passen de kleuren van menu’s zich aan op basis van je wallpaper. In One UI 5 komen daar een aantal extra opties bij. Zo kies je naast je eigen kleurenpallet ook meer effen kleuren. Deze vertaalt zich nu net iets anders in het instellingenmenu van je Android-smartphone. Daar zie je ook dat sommige menu’s op een andere plek zijn komen te staan.

De notificatie-instellingen en taal zijn nu ook aanpasbaar per app. Zo kies je of je een volledige of verborgen melding wil krijgen en in welke taal. Ook pas je nu nog meer verschillende volumes aan in het menu. Zelf de intensiteit van trillingen zijn onafhankelijk te veranderen. In het ‘Beveiliging en veiligheid’-menu check je hoe veilig je telefoon is en krijg je tips om dit te verbeteren.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Efficiëntie staat centraal

Ben je gek van widgets, maar geen fan van een vol thuisscherm? Dan is deze aanpassing fijn voor jou. Je kunt in de One Ui 5-bèta namelijk meer widgets stapelen. Zo gebruiken meerdere handige widgets maar de ruimte van één. Let op: hiervoor moeten de widgets wel dezelfde grootte hebben.

Heb je een tekst voor je? Dan kun je deze nu vanuit je toetsenbord fotograferen en digitaliseren en meteen doorsturen als appje of sms. Dit werkt ook met screenshots van bijvoorbeeld een website. Ook de Pro-modi in de camera app zijn geoptimaliseerd om je uiteindelijke beeldmateriaal zo soepel mogelijk te maken.

De eerste One UI 5-bèta komt dus met een hoop kleine, maar handige updates. In de toekomstige bètaversies worden nog meer veranderingen doorgevoerd. Of de Android 13-testversie van Samsung ook in Nederland verschijnt, is onduidelijk. Samsung zegt de bèta in de ‘komende maanden’ in meer landen uit te willen brengen.

Bekijk onze videoreview van de Samsung Galaxy S22

Wil je weten of jouw telefoon de grote update naar Android 13 krijgt? Bekijk dan ons Android 13 update-overzicht. Houd de website in de gaten voor het laatste Android-nieuws.

Bekijk hier het laatste Samsung-nieuws