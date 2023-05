One UI 5 Watch: deze nieuwe features komen naar je smartwatch

Samsung heeft One UI 5 Watch aangekondigd. De nieuwe software voor smartwatches richt zich op drie pijlers en bevat allerlei nieuwe features. Ook is bekend voor welke horloges de update verschijnt. Meer weten? Lees dan verder!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung One UI 5 Watch officieel

Samsung heeft de eerste details bekendgemaakt over de nieuwe software voor Wear OS-horloges. Die is aangepast door het bedrijf zelf en later dit jaar wordt de One UI 5 Watch-update uitgerold. Daarin staan drie zaken centraal: slaap, veiligheid en slimmere fitnesstools. Waarschijnlijk wordt deze software gebundeld met de nieuwe versie van Googles besturingssysteem: Wear OS 4.

Betere inzichten in slaapgedrag

Je kunt met de nieuwe software beter checken hoe je hebt geslapen. Niet alleen kun je zien hoe diep je wanneer geslapen hebt of wanneer je in REM-slaap zat. Gegevens over snurken of het zuurstofniveau van je bloed gedurende de nacht is ook in te zien. Ook is er een slaapcoach aanwezig, die je snel en makkelijk activeert vanaf je smartwatch, zodat je je telefoon er niet meer bij hoeft te pakken.

Tot slot is de connectiviteit tussen Galaxy Watches en SmartThings-apparatuur verbeterd. Zo worden bepaalde acties opgestart aan de hand van jouw persoonlijke slaapgedrag. Denk daarbij aan het activeren van de thermostaat en lampen of open doen van gordijnen.

Meer focus op fitness

Work-outs en fitness zijn al jarenlang een pijler voor wearable-fabrikanten. De Galaxy Watches worden met de nieuwste update een nog betere fitnesspartner. Dankzij de Heart Rate Zone-modus kun je meer gegevens inzien van bijvoorbeeld interval-trainingen.

Er zijn verschillende niveaus waaruit je kunt kiezen voor trainingen en ook kun je nog beter persoonlijke doelen instellen. Wandel of hardloop je veel, dan komen daar ook meer mogelijkheden voor beschikbaar. Gebruikers van de Watch 5 Pro kunnen tot slot GPX-routes inladen via de Samsung Health-app.

Veiligheid staat hoog in het vaandel

De laatste pijler voor de One UI 5 Watch-update is veiligheid. Zo wordt het mogelijk om snel contact te leggen met een vooraf ingesteld noodcontact in een onveilige situatie. Zo kun je als drager van een Galaxy Watch snel je locatie delen of je medische status doorsturen. Ben je 55 jaar of ouder, dan wordt ook de valdetectie-modus ingeschakeld.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung laat weten welke horloges de update in de toekomst krijgen. Het gaat om alle Wear OS-horloges van het bedrijf tot nu toe. Hieronder zetten we ze op een rijtje voor je.

Later dit jaar verwachten we de Galaxy Watch 6-smartwatches. Het lijkt waarschijnlijk dat dit de eerste horloges zijn die standaard draaien op Wear OS 4, met de One UI 5-schil. Volgens geruchten worden de smartwatches eind juli of begin augustus gepresenteerd.

Voordat de update definitief verschijnt, start Samsung een testprogramma waar gebruikers van de Watch 4 (Classic) of Watch 5 (Pro) aan kunnen deelnemen.



Lees meer over Samsung-wearables: