Samsung gaat apps in One UI 6.0 niet meer ongewenst sluiten

Samsung lanceert later dit jaar One UI 6.0 en die software-update bevat een belangrijke verandering: het zomaar sluiten van apps behoort dan tot het verleden. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zet deze stap op verzoek van Google.

Samsung zal apps straks niet zomaar meer sluiten

Als je een smartphone van bijvoorbeeld Samsung of Xiaomi hebt, is het je vast wel eens opgevallen: apps die je een poosje niet gebruikt, worden zonder pardon afgesloten. Dat doen fabrikanten omdat ze ook op de achtergrond nog wat stroom verbruiken. Door de apps te ‘killen’, moet de batterij langer meegaan.

Voor de meeste mensen is dat waarschijnlijk geen probleem. Het kan wel tot onvoorspelbaar gedrag en het verlies van eventueel ingevoerde data leiden. Daarom wil Google met Android 14, de nieuwste versie van het besturingsysteem, één lijn trekken. De zoekgigant ziet het liefst dat achtergrondprocessen op alle Android-telefoons hetzelfde werken.

Samsung heeft al medewerking toegezegd en zal apps in de toekomst dus niet meer ongewenst sluiten. Deze verandering zit ingebakken in One UI 6.0. Dat is de nieuwste softwareschil van de fabrikant. Deze is gebaseerd op Android 14 en verschijnt later dit jaar.

Alleen apps die zijn geoptimaliseerd voor de meest recente versie van Android zullen zich aan dit gedrag houden. Of andere fabrikanten het voorbeeld van Samsung volgen, moet nog blijken.

Voorlopig is One UI 5.1 de meest recente versie

Op dit moment is Samsung nog bezig om zijn meer recente smartphones over te hevelen naar One UI 5.1. Dat is de software die standaard op de Galaxy S23-toestellen staat. Die introduceert een aantal nieuwe fotografietrucjes en een verse weerwidget die je waarschuwt als er een storm nadert. Ook zijn er verbeteringen voor DeX, Samsungs desktopomgeving, en Notes.

Deze migratie lijkt bijna afgerond. Eind april kreeg de Galaxy A51 een update naar One UI 5.1.

