‘Samsung One UI 6.1 zit boordevol nieuwe AI-functies’

Samsung werkt aan een nieuwe versie van zijn softwareschil, One UI 6.1, die heel veel AI-toepassingen naar je smartphone brengt. Denk aan het automatisch genereren van wallpapers en het live vertalen van telefoongesprekken.

‘Veel AI in Samsung One UI 6.1’

Als Samsung in januari de Galaxy S24-serie presenteert, draaien de nieuwe smartphones op One UI 6.1. Dat is de softwareschil die het Koreaanse bedrijf over Android 14 heen legt. Op een later tijdstip komt deze nieuwe versie waarschijnlijk ook naar veel oudere toestellen.

Lekker Benit Bruhner Pro onthulde op X (voorheen Twitter) dat Samsung One UI 6.1 boordevol nieuwe AI-functies zit. Zo kun je automatisch wallpapers genereren. Als je vraagt om een afbeelding met ‘Japanse bloesem in de lente’ krijg je direct een bijpassende achtergrond voorgeschoteld. De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro hebben deze mogelijkheid al langer. Daarnaast kun je op bestaande wallpapers van bergen bijvoorbeeld het weer veranderen.

Ook is het mogelijk om foto’s uit te breiden door AI de achtergrond te laten invullen en kun je objecten binnen je kiekjes verplaatsen. Dat kennen we eveneens van de Pixels. Samsung staat je zelfs toe om je hond van de ene naar de andere foto te kopiëren.

Live telefoongesprekken vertalen

Met behulp van AI brengt Samsung One UI 6.1 verder een persoonlijke tolk naar je smartphone. Tijdens een telefoongesprek met iemand uit het buitenland kunnen jullie allebei in je eigen taal praten en elkaar toch verstaan. Kunstmatige intelligentie vertaalt je woorden namelijk live in de taal van je gesprekspartner. Of deze functie direct in het Nederlands werkt, is overigens niet duidelijk. AI filtert ook achtergrondgeluiden en zorgt zo voor kraakheldere telefoontjes.

Krijg je een grote lap tekst onder ogen en wil je graag snel zien wat de kern is? Met AI maak je razendsnel een overzichtelijke samenvatting met de belangrijkste punten. Ook handgeschreven tekst kun je zo gemakkelijk omzetten in bullet points.

Meer over de Samsung Galaxy S24

Zoals gezegd komt One UI 6.1 als eerste naar de Galaxy S24-serie. Volgens geruchten presenteert Samsung die op 17 januari aanstaande. Vrijwel alle informatie over de smartphones is al uitgelekt.

De serie bestaat weer uit drie toestellen. De gewone S24 heeft een 6,2 inch-scherm en draait op een Exynos 2400-processor van Samsung zelf. De S24 Plus beschikt over een 6,7 inch-display en heeft een snellere Snapdragon 8 Gen 3-chip aan boord. Dat laatste geldt ook voor de S24 Ultra, die met 6,8 inch het grootste scherm heeft. Dit topmodel heeft bovendien de beste camera’s, waaronder een nieuwe telelens.

