‘Groter risico op schermproblemen bij Samsung’s met Android 14’

Samsung-gebruikers waarschuwen elkaar voor het downloaden van de nieuwste Android-update op hun smartphones. De nieuwe One UI 6-schil ontbreekt namelijk een functie die je scherm beschermd. Lees hier hoe het zit.

Samsung-smartphones kwetsbaar voor ‘burn-in’

Samsung voorziet haar smartphones al jaren van amoled-schermen. De techniek achter deze schermen zorgt niet alleen voor heldere kleuren en diepe zwarttinten, maar helaas ook voor een ongewild probleem: burn-in. Burn-in ontstaat doordat specifieke pixels in je scherm een lange periode achter elkaar belicht zijn, waardoor die pixels als het ware in je scherm worden gebrand.

Als je je smartphone normaal gebruikt, veranderen de meeste pixels vaak genoeg om geen burn-in te veroorzaken, behalve de iconen in je statusbalk. In de nieuwste Android 14-update met de One UI 6-schil staan deze iconen doodstil, ontdekte gebruikers. Dat betekent dat deze pixels op lange termijn burn-in kunnen veroorzaken op het amoled-scherm van je Samsung-smartphone.

Dat baart gebruikers zorgen, melden ze op verschillende fora. Zeker als je je bedenkt dat Samsung in Android 13 nog een slimme functie gebruikte om de iconen in je statusbalk te beschermen tegen burn-in. Na het meermaals roteren van je smartphone, verschoven de wifi, bluetooth en netwerk-iconen namelijk een paar pixels. Dat is genoeg om te voorkomen dat de pixels inbranden en voor de gebruiker praktisch onzichtbaar.

Bij de nieuwste One UI-schil verschuiven de pixels dus niet, waardoor sommige gebruikers spijt hebben dat ze de software hebben geüpdatet. Samsung heeft nog niets laten weten over de ontbrekende functie, maar we verwachten dat de fabrikant dit probleem adresseert in de volgende versie van One UI: versie 6.1 die begin volgend jaar uitkomt.

Ontdek zelf of je smartphone burn-in voorkomt

Gelukkig is er een manier om te testen of jouw Samsung-smartphone het scherm beschermt tegen burn-in. Volg daarvoor de volgende stappen:

Open een app op je smartphone waarbij de statusbalk zichtbaar is; Maak een screenshot; Zet ‘automatisch draaien’ aan en roteer je smartphone meer dan vijf keer van verticaal naar horizontaal; Maak weer een screenshot.

Deze handeling zorgde er op Android 13 voor dat de pixels van plaats veranderden. Vergelijk de screenshots met elkaar in je galerij-app of leg ze met een fotobewerking-app over elkaar heen om het verschil te zien.

Heb jij de nieuwste Android-update voor Samsung al gedownload? Laat ons dan weten hoe het zit met de burn-in op je scherm. Wil je op de hoogte blijven van het laatste Samsung-nieuws? Voeg Android Planet dan toe aan je Google Nieuws-overzicht.

