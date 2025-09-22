‘Samsung laat AI jouw spamtelefoontjes afhandelen’

Samsung werkt aan een nieuwe AI-functie die spamtelefoontjes herkent en ze zelfs voor je kan opnemen. Zo hoef je zelf niet in gesprek te gaan met mogelijke fraudeurs. De functie is onderdeel van One UI 8.5.

‘Spamtelefoontje geen probleem meer dankzij AI’

Als je gebeld wordt door een onbekend nummer sta je altijd voor een dilemma: opnemen of niet? De kans is immers best groot dat het om fraudeurs gaat. Samsung wil in One UI 8.5 een AI-functie introduceren die spamtelefoontjes niet alleen automatisch herkent, maar zelfs voor je kan afhandelen.

Dat ontdekte Android Authority. Samsung biedt al handmatige mogelijkheden om spambellers te identificeren, maar deze functie zou een stuk verder gaan. AI zou bellers kunnen vragen wie ze zijn en waarom hij of zij contact met je opneemt. Je kunt dat gesprek volgen op het scherm zonder zelf onderdeel te zijn van de conversatie. Vervolgens bepaal je natuurlijk zelf of je terugbelt.

Op diezelfde manier zou kunstmatige intelligentie ook normale telefoontjes kunnen opnemen als je toestel op ‘Niet storen’ staat. Dan wordt het eerder een soort geavanceerde vorm van voicemail.

Niet alle AI-functies zijn even nuttig, maar deze klinkt ons wel aantrekkelijk in de oren. Als hij goed werkt, wordt het voor fraudeurs een stuk lastiger om je aan de lijn te krijgen. Het zou ook een goede manier kunnen zijn om oudere mensen te beschermen tegen verkopers die ze ongevraagd een abonnement willen aansmeren.

Meer over One UI 8.5

Het duurt nog wel even voordat One UI 8.5 verschijnt. Deze software maakt waarschijnlijk zijn debuut op de Galaxy S26-telefoons die we in januari 2026 verwachten. Vervolgens zal Samsung de update ook beschikbaar maken voor oudere smartphones.

Eerst is het nog de beurt aan One UI 8.0, dat Android 16 naar je telefoon brengt. Samsung is inmiddels begonnen met het uitbrengen van deze update. In dit overzicht lees je of jouw toestel hem ook krijgt.

Zie jij het wel zitten, zo'n AI-assistent die spamtelefoontjes voor je afhandelt? Laat het weten in de reacties