‘Deze toffe functies komen in 2026 naar je Samsung-telefoon’

De volgende grote software-update van Samsung komt eraan. One UI 8.5, dat wordt gelanceerd met de Galaxy S26-telefoons, zit boordevol nieuwe functies. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe One UI 8.5-functies gelekt

Als Samsung begin volgend jaar zijn Galaxy S26-telefoons lanceert, zijn dat de eerste die op One UI 8.5 draaien. Dat is de nieuwste softwareschil van Samsung, die over Android 16 heen ligt. Later brengt het bedrijf deze software als update naar veel van zijn oudere smartphones.

Lekker Tarun Vats ontdekte in de bèta van One UI 8.5, een proefversie dus, veel nieuwe functies. Een groot deel daarvan heeft uiteraard met AI te maken. Zo hoef je gegenereerde afbeeldingen niet meer individueel op te slaan. Je kunt na afloop door al je experimenten heen browsen. Ook hoef je na een kleine aanpassing, denk aan het veranderen van de lucht, je plaatjes niet meer handmatig te exporteren. De wijzigingen worden gewoon opgeslagen.

Bixby is back

Bixby, Samsungs virtuele assistent, sneeuwde de laatste jaren onder in het Gemini-geweld. One UI 8.5 belooft echter flinke verbeteringen. Zo kun je straks in normale mensentaal tegen hem praten. Je hoeft dus geen exacte commando’s meer te gebruiken en krijgt sneller het antwoord dat je zoekt. Ook wordt het veel eenvoudiger om oude gesprekken met Bixby te raadplegen.

Samsung introduceert verder ‘Storage Share’, waarmee je op je telefoon bestanden kunt raadplegen die je op Samsung-tablet of laptop staan. Het is dus een soort cloud die je deelt met andere apparaten. Ook kun je shortcuts op je telefoonscherm plaatsen waarmee je het beeld onmiddellijk spiegelt op je tv of een slimme monitor.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beter inzicht in je batterijgebruik

In One UI 8.5 gaat ook de pagina met batterij-instellingen op de schop. Het is straks makkelijker om te zien hoeveel energie je per dag verbruikt, hoelang je je smartphone nog kunt gebruiken en hoelang het duurt om je toestel op te laden. Batterijbesparing krijgt bovendien meer aanpassingsmogelijkheden, zodat je zelf kunt instellen welke processen wel en niet moeten doorlopen als je deze functie inschakelt.

De software bevat nog een heleboel kleinere verbeteringen. Denk aan meer mogelijkheden om het menu met snelle instellingen naar jouw smaak aan te passen en nieuwe gezondheidsfuncties.

We houden je uiteraard op de hoogte als er meer bekend wordt over One UI 8.5. Niets missen? Download onze app en schrijf je in voor de Android Planet-nieuwsbrief.