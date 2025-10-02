Samsung gaat je notificaties samenvatten met AI

Mike Peek
Mike Peek
2 oktober 2025, 9:09
2 min leestijd
Samsung gaat je notificaties samenvatten met AI

Valt je smartphone je continu lastig met berichten en zie je door de bomen het bos niet meer? Samsung wil in One UI 8.5 een functie opnemen die notificaties voor je samenvat met AI. Handig toch?

Lees verder na de advertentie.

Notificaties op je Samsung straks samengevat met AI

Soms is het allemaal niet meer bij te houden. Zeker als je in veel groepschats zit, vliegen de berichten je de hele dag om de oren. Daarom werkt Samsung aan een AI-functie die notificaties voor je samenvat.

Hoe dat precies gaat werken, is nog niet helemaal duidelijk. In ieder geval krijg je in One UI 8.5, de nieuwste versie van Samsungs softwareschil, straks een bericht als je het notificatiepaneel voor het eerst opent. Daarin wordt uitgelegd hoe je een snel overzicht kunt krijgen van je notificaties. Het is volgens SamMobile mogelijk om per app aan te geven of je deze samenvattingen wil inschakelen of niet.

Samsung notificaties AI
Samsung notificaties AI

De functie lijkt vooral handig voor bijvoorbeeld familie-apps waarin de hele dag gesprekken worden gevoerd over onderwerpen die je misschien niet allemaal interesseren. Zo zie je in een paar korte kernzinnen hoe het gaat met de zieke hond van je tante, zonder dat je alle berichten individueel hoeft door te spitten.

Samsung waarschuwt wel dat AI, zoals altijd, fouten kan maken. Voor meer kritieke apps, over bijvoorbeeld je gezondheid, is het dus mogelijk verstandig om de samenvattingen uit te schakelen.

Meer over One UI 8.5

Samsung is momenteel nog druk bezig met het uitrollen van One UI 8.0, dat Android 16 naar je smartphone brengt. One UI 8.5 verschijnt waarschijnlijk begin volgend jaar. De Galaxy S26-telefoons zijn straks de eerste die op deze nieuwe software draaien. Daarna zal hij te downloaden zijn op oudere toestellen.

Naast het samenvatten van notificaties bevat One UI 8.5 nog veel meer nieuwe (AI-)functies. Zo zou kunstmatige intelligentie die vervelende spamtelefoontjes voor je kunnen afhandelen.

We houden je graag op de hoogte van het laatste nieuws. Download daarom de app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron: SamMobile
Bron afbeelding: SamMobile
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Fabrikanten Android Smartphones Samsung Samsung telefoon kopen

Bekijk ook

‘Dit is precies hoe de Samsung Galaxy S26 Ultra eruit gaat zien’

‘Dit is precies hoe de Samsung Galaxy S26 Ultra eruit gaat zien’

Gisteren 11:02

Samsungs budget Galaxy Tab A11 duikt onaangekondigd online op

Samsungs budget Galaxy Tab A11 duikt onaangekondigd online op

30 september 2025

Samsung Galaxy Ring zwelt op: vinger vast en batterij snel leeg

Samsung Galaxy Ring zwelt op: vinger vast en batterij snel leeg

30 september 2025

Krijgt jouw telefoon een Android-update? Check dit overzicht – week 39

Krijgt jouw telefoon een Android-update? Check dit overzicht – week 39

26 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren