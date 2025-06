Samsung One UI 8 Watch-bèta rolt uit met Now Bar en nieuw ontwerp

Heb jij een recente Samsung smartwatch en kun je niet wachten op de volgende update? Dan staat de bèta nu voor je klaar, met veel vernieuwingen.

Samsung One UI 8 Watch nu beschikbaar in bèta

Samsung is druk in de weer met de nieuwste software voor haar smartwatches. Fanatieke gebruikers van de Galaxy Watch 7 en Watch Ultra kunnen nu al aan de slag met de testversie van Wear OS 6 en Samsungs One UI 8-schil. Die software-schil komt met een fris ontwerp en nieuwe functies.

Te beginnen met de Now Bar. Die kennen we uit Samsungs One UI 7-schil op de nieuwste Galaxy’s. Deze geeft je in een oogopslag nuttige informatie, zoals een AI-overzicht van je dag. Ook op de Galaxy Watches maakt de functie nu dus zijn entree, maar vooral voor tools, zoals de timer, info over muziek, sport-tussenstanden, navigatie en meer.

Android Authority heeft de update binnen

De Now Bar verschijnt als kleine overlay boven je wijzerplaat en de grootte is zelf in te stellen. Ook andere meters en apps op de smartwatches krijgen een nieuw ontwerp. Zo kunnen verschillende Samsung-app verkleind worden tot een kwart van het scherm, waardoor je tot vier apps in één beeld kunt zien.

Ook zijn er zogeheten ‘Arena-vormige’ apps, die niet het volledige ronde scherm in beslag nemen, maar een kleiner deel in de vorm van een arena of stadion: een rechthoek met flink afgeronde hoeken dus. De software ziet er ook frisser uit, maar houd er rekening mee dat bètaversies nog problemen kunnen hebben, zoals bugs en glitches.

Zelf de Samsung One UI 8 Watch bèta installeren

De bèta is vanaf vandaag beschikbaar voor degenen die zich hebben ingeschreven via de Samsung Members-app. Die download je gemakkelijk uit de Google Play Store, waarna je op je telefoon zoekt naar de One UI 8 bèta-knop. Eenmaal ingeschreven open je de Galaxy Wearables-app en ga je naar ‘Horloge-instellingen’, dan ‘Software-update’ en dan ‘Downloaden en installeren’. Volg de verdere instructies om de bèta te gebruiken.

Ga jij met de One UI 8 Watch bèta aan de slag of wacht je rustig af tot ‘ie officieel beschikbaar is? Laat het weten in de reacties onderaan de pagina!

