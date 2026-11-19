Samsung is begonnen met het testen van zijn nieuwe software. Dankzij het bètaprogramma van One UI 9.5 weten we nu welke functies straks naar je Galaxy-toestel komen. We zetten de belangrijkste op een rij!

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One UI 9.5 bevat veel nieuwe functies

Samsung brengt regelmatig een nieuwe versie van One UI uit voor zijn smartphones, waarmee ze weer een aantal verse trucjes leren. Voor die naar het grote publiek komen, worden ze uitgebreid getest door een kleinere groep. De bèta van One UI 9.5 is inmiddels uit, waardoor we een goed idee hebben van de nieuwe functies.

1. Apps vergrendelen

De ene app is de andere niet. Als je je smartphone even aan iemand anders geeft, vind je het waarschijnlijk niet erg als die persoon op YouTube een filmpje kijkt. Maar je vindt het misschien minder prettig als diegene in je mail rondneust. One UI 9.5 geeft je de mogelijkheid om individuele apps te vergrendelen.

Als je deze apps opent, moet je je vingerafdruk gebruiken of je pincode opgeven. Notificaties van vergrendelde apps worden eveneens verborgen.

2. Secure erase

Als je je telefoon verkoopt of weggeeft, zet je hem uiteraard eerst terug naar de fabrieksinstellingen. Daarmee verwijder je je eigen data, maar die zijn door professionals vaak nog wel te herstellen. Dat is natuurlijk geen fijn idee. Daarom komt Samsung met ‘Secure erase’, dat precies doet wat je verwacht: ervoor zorgen dat niemand je gegevens nog kan achterhalen.

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3. Meer functies voor privacyscherm

De Galaxy S26 Ultra heeft een privacyscherm, waarmee je de kijkhoeken van het display flink kunt beperken. Dat krijgt straks nog meer functies. Nu al is het mogelijk om het privacyscherm automatisch te activeren als je een bepaalde app lanceert met gevoelige informatie. In One UI 9.5 kun je het ook pas starten als je die gevoelige informatie daadwerkelijk tegenkomt.

Voorbeeld: als je de foto’s-app opent blijft het scherm gewoon in de normale stand staan, maar wanneer je op een privé-album klikt gaat het privacyscherm aan.

4. 360 graden-panorama’s

Waarschijnlijk kun je straks gemakkelijk 360 graden-panorama’s maken met je Galaxy. Samsung gebruikt daarvoor tegelijk de camera’s op de achterkant én de frontcamera, zodat je een compleet beeld krijgt van je omgeving. Waarschijnlijk kan dit niet met élke smartphone, want het vraagt wel iets van de hardware.

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5. Verbeteringen Now Brief

Met Now Brief krijg je nu al een handig overzicht met voor jou belangrijke informatie. In One UI 9.5 komt er een ‘Recall’-kaart bij. Samsung vist belangrijke informatie uit je mail, zoals kaartjes voor een concert of een hotelreservering, en plaatst deze op je thuisscherm.

Wanneer komt One UI 9.5 officieel uit?

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Samsung introduceert One UI 9.5 met deze nieuwe functies hoogstwaarschijnlijk op de Galaxy S27-telefoons. We verwachten dat de Koreaanse fabrikant die in januari of februari volgend jaar lanceert. Vervolgens zal de nieuwe softwareversie ook naar steeds meer oudere toestellen worden gebracht. Daarbij geldt dat recente en dure smartphones eerder aan de beurt zijn dan goedkopere telefoons van een paar jaar geleden.

Als we meer weten over het releaseschema van One UI 9.5 lees je dat uiteraard op Android Planet. Download daarom onze app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!