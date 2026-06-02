Samsung in je broekzak? Je back-ups stoppen vanaf deze datum

Samsung en Microsoft hebben besloten om te stoppen met de automatische synchronisatie van foto’s naar OneDrive. Gelukkig heb je nog tijd om in actie te komen.

30 september: deadline voor je kiekjes

Wie een Samsung Galaxy-telefoon heeft, weet waarschijnlijk dat het mogelijk is om foto’s in je galerij-app automatisch naar OneDrive te laten synchroniseren. Als je hier momenteel gebruik van maakt, dan moet je vanaf 30 september op zoek naar een nieuwe manier om foto’s te back-uppen.

Samsung en Microsoft hebben aangekondigd dat de synchronisatie na die datum niet meer ondersteund wordt. Bestaande back-ups gaan gelukkig niet verloren, maar alle foto’s die je vanaf oktober maakt, vinden niet meer automatisch hun weg naar de cloud.

Deze drie opties raden we jou aan

1. De app van OneDrive

Aan de app van OneDrive verandert gelukkig niets. Sterker nog, dat is één van de mogelijke oplossingen. Je downloadt de applicatie in de Play Store en daarna volg je onderstaand stappenplan, zodat je ook ná 30 september verzekerd bent van automatische back-ups.

Log in op de OneDrive-app met je Microsoft-account; Tik op je profiel links bovenin; Selecteer ‘Backup van de camera’ in het menu; Zet dit aan. Vergeet niet om toestemming te geven tot je foto’s en video’s.

2. Overstappen naar Google Foto’s

Een andere optie is om over te stappen naar Google Foto’s. Deze app is op telefoonmerken als Google Pixel, Motorola, Nothing en Sony de standaard-app die de klassieke galerij-app vervangt. Maar, je kunt de app natuurlijk ook installeren op een ander merk. Dat maakt Google Foto’s zo populair en veelzijdig.

Google Foto’s heeft een handige automatische backup-functie. De app is vrij krachtig met allerlei bewerk- en zoekopties. Regelmatig voegt Google nieuwe functies en tools toe. Wanneer je de app hebt, moet je alleen inloggen met je Google-account en back-ups instellen via je profielfoto. Wel zit je met een gratis account aan een opslaglimiet van 15 gigabyte. Die opslagruimte wordt gedeeld met je Google Drive en Gmail.

Bonustip: BeeStation Plus

Ben je op zoek naar een oplossing die niks met Google te maken heeft? Bijvoorbeeld omdat je liever niet hebt dat je foto’s en bestanden onder Amerikaanse wetgeving vallen. Of heb je veel meer opslagruimte nodig? Dan kun je terecht bij een handig apparaat van Synology. Maak kennis met de BeeStation Plus, een soort lokale cloud.

Dit is een fysiek apparaat dat je in je huis installeert. Je betaalt eenmalig de aanschafprijs, maar hoeft je dan geen zorgen te maken over maandelijkse abonnementskosten.

Enkele voordelen van de BeeStation Plus zijn de zeer ruime opslag (maar liefst 8 terabyte), de optie om 'm veilig te delen met maximaal negen gezinsleden, een handige previewfunctie en een app om foto's op al je appraten te bekijken.

Gebruik jij OneDrive en zo ja, via de app of niet? Laat ons ook zeker jouw meest handige manier weten om foto’s en bestanden te back-uppen. We zijn benieuwd!