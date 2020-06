Volgens berichten op een Zuid-Koreaans forum en verschillende nieuwssites gaat Samsung met OneUI 2.5 advertenties toevoegen aan meegeleverde apps. Er gaan zelfs dubieuze geruchten rond over advertenties in het ontgrendelingsscherm. Wij vertellen je hoe het echt zit.



Advertenties in apps en ontgrendelingsscherm met Samsung OneUI 2.5

De OneUI 2.5-update komt over een tijdje met een aantal nieuwe functies, maar brengt mogelijk ook een minder geliefde toevoeging. Berichten op het Zuid-Koreaanse Samsung-forum suggereren dat de fabrikant met OneUI 2.5 advertenties gaat toevoegen in meegeleverde apps. Deze verwachting ontstond nadat gebruikers meldden dat zij advertenties zagen in de weer-app op hun Samsung toestel.

Later ging het helemaal los op het forum toen een gebruiker een screenshot deelde die een advertentie in het ontgrendelingsscherm toonde. De afbeelding suggereert dat gebruikers eerst voor 15 seconden een advertentie moeten kijken voordat zij hun telefoon kunnen ontgrendelen. Hierna verspreidde dit gerucht zich over het internet en verscheen het op verschillende nieuwssites.

Hoe zit het nou echt?

De screenshot lijkt een satirische grap die compleet verkeerd is geïnterpreteerd. Onder de afbeelding staat ‘OneUI 2.5 voorbeeld’ vermeld. Waarschijnlijk heeft een gebruiker deze afbeelding zelf in elkaar gezet, nadat veel gebruikers hun frustratie uitten over de advertenties in de weer-app. De komst van advertenties in ontgrendelingsschermen van Samsung-toestellen lijkt erg onaannemelijk.

De advertenties in de weer-app hebben waarschijnlijk wel echt plaatsgevonden. Toch blijft het de vraag of Samsung dit zelf heeft gedaan of dat er een andere reden is. Mogelijk komen de advertenties van Weather News, het bedrijf dat weerinformatie voor Zuid-Korea levert aan de app.



Voorlopig zijn de geruchten te zwak om ervan uit te gaan dat Samsung daadwerkelijk advertenties gaat toevoegen aan zijn meegeleverde apps. Desalniettemin is de kans aanwezig, zeker nu Samsung regelmatig betaalbare telefoons met prima hardware uitbrengt. Als de fabrikant kiest voor het toevoegen van advertenties, dan geldt dit ongetwijfeld slechts voor de goedkoopste toestellen.

Wat we wel al weten, is dat OneUI 2.5 gaat debuteren op de Samsung Galaxy Note 20. Dit is opvallend aangezien Samsung nu nog niet eens OneUI 2.1 volledig heeft uitgerold. Recent verscheen OneUI 2.1 ook voor de Samsung Galaxy A51.

