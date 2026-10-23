Samsung druk met Galaxy Fit 4: eerste beelden van fitnesstracker

Bijna twee jaar na de Fit 3 lijkt de tijd gekomen voor de opvolger. Dankzij Android Authority weten we hoe die eruit komt te zien. Op het eerste gezicht veel van wat we al kennen.

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Galaxy Fit 4 in aantocht

De website Android Authority heeft de primeur voor de aankomende Galaxy Fit 4. Deze opvolger van de Fit 3 uit 2024 zou straks minimaal in drie kleuren moeten verschijnen: zwart, wit en lichtblauw (al lijkt het ook wel lichtgroen). Dat verraadt een video die de website in handen heeft gekregen van Telegram-gebruiker @J09Notts.

Het ontwerp met een rechthoekig scherm – dat weer elegant oogt door de afgeronde hoeken – doet sterk denken aan de Fit 3. Ook aanwezig zijn de knop aan de zijkant en een silliconenband. Toch kan er wel degelijk wat veranderd zijn dat niet te zien is op de gelekte beelden. De Fit 3 was namelijk niet volledig waterdicht. Als Samsung dat bij de Fit 4 wel voor elkaar gaat krijgen, zou dat mooi meegenomen zijn.

Andere verbeteringen mogelijk

De kans is echter groter dat eventuele upgrades eerder op hardware- of softwaregebied gezocht moeten worden. Hoewel de accuduur van de Galaxy Fit 3 bepaald niet tegenviel, zou een verbetering natuurlijk ook welkom zijn. Verder wordt in eerdere documentatie gesproken over energiezuinigere hartslag- en andere metingen.

Al moeten bepaalde upgrades natuurlijk niet ten koste gaan van een van de sterkste punten van de Fit 3. Dat is de betaalbaarheid. Het klokje werd destijds uitgebracht voor zo’n honderd euro, al daalde die prijs bij verschillende retailers al snel enkele tientjes tot 60 euro. Momenteel is die prijs nog verder gedaald naar 46,95 euro.

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Nog gissen naar prijs

Met alle stijgende prijzen voor hardware lijkt het uitgesloten dat Samsung onder die prijs gaat zitten. Toch is de kans aanwezig dat de Galaxy Fit 4 goedkoper wordt dan andere fitnesstrackers, bijvoorbeeld van Google. Met de Fitbit Edge (179,99 euro) bijna beschikbaar en de Fitbit Air (99 euro) al te koop, zijn dat nieuwe opties met en zonder scherm.

Samsung lijkt met de Galaxy Fit 4 niet per se de strijd aan te willen gaan met deze gadgets van de techreus. Toch kan Samsung door de Fit 4 betaalbaar te houden, consumenten een aantrekkelijk alternatief bieden.