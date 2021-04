Gerucht: Samsung onthult nieuwe opvouwbare smartphones in juli

Als we een nieuw gerucht mogen geloven, wil Samsung in juli nieuwe smartphones aankondigen. Het zou gaan om twee opvouwbare toestellen: de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 2.

‘Samsungs opvouwbare smartphones in juli’

Dit meldt de Koreaanse website The Elec, die vaker nieuws naar buiten brengt over onaangekondigde Samsung-smartphones. Volgens de bron worden de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 2 in juli aangekondigd, als opvolgers van de Galaxy Z Fold 2 en Galaxy Z Flip. De Z Fold 2 werd vorig jaar in augustus onthuld, terwijl de Flip al iets ouder is en begin 2020 verscheen.

Over de opvouwbare smartphones is de laatste tijd al het één en ander gelekt. Zo beschikt de Galaxy Z Fold 3 waarschijnlijk over S Pen-ondersteuning. Omdat Samsung dit jaar mogelijk geen Note-toestel uitbrengt, zou het bedrijf deze kenmerkende feature willen toevoegen aan de opvouwbare telefoon. Mogelijk heeft de nieuwe Fold ook een ‘onzichtbare’ selfiecamera onder het scherm.

De nieuwe Galaxy Z Flip en Fold draaien hoogstwaarschijnlijk op Android 11 en zijn voorzien van een Snapdragon 888-chip. Dit is de snelste mobiele processor die fabrikant Qualcomm op dit moment maakt. De chip zit ook in toestellen als de OnePlus 9, OnePlus 9 Pro en Oppo Find X3 Pro. Meer specificaties zijn helaas nog niet bekend. Zodra meer informatie over de nieuwe Samsung-telefoons opduikt, dan lees je het natuurlijk op Android Planet.

Galaxy A-toestellen

Samsung bracht begin dit jaar de Galaxy S21-telefoons uit en presenteerde onlangs twee nieuwe midrangers: de Galaxy A52 en Galaxy A72. Dit zijn de opvolgers van de zeer populaire A51 en A71 en verkrijgbaar voor respectievelijk 349 en 449 euro. De smartphones beschikken over flinke verbeteringen, waaronder een vloeiend 90Hz-scherm, scherpere camera’s, een betere accuduur en waterdicht ontwerp.

In de Samsung Galaxy A52 review lees je meer over de smartphone. Check ook de video hieronder, waarin we je in een paar minuten bijpraten over het toestel. De review van de Galaxy A72 verschijnt binnenkort op onze website.

