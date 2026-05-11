Samsung op dreef: al deze oudere modellen krijgen óók One UI 8.5

Het is voor Samsung-eigenaren al weken de grote vraag: wanneer krijgt mijn model de allernieuwste software? Voor onder andere de S24-, S23-, S22-serie, A56 en A36 is het zover: de updatedatum is bekend!

Samsung bedient iedereen met S24- S23- en S22-serie

Het Zuid-Koreaanse techbedrijf bevestigde eerder al de allernieuwste vouwtelefoons (Galaxy Z Fold 7 en Galaxy Z Flip 7) en de Galaxy S25-serie de software-update naar One UI 8.5 te geven. Nu zijn ook de drie generaties hiervoor (bijna) aan de beurt. Goed nieuws voor miljoenen eigenaren van deze nog steeds uitstekende vlaggenschepen.

Maar, ook voor meer dan tien andere Galaxy-modellen (ook tablets) zit de update eraan te komen, inclusief populaire mid-rangers. Dat is bekend geworden via de website NokiaPowerUser. De wereldwijde uitrol start vandaag (11 mei) en neemt enkele weken in totaal in beslag. De nieuwste toestellen zijn het eerst aan de beurt.

Dit is de lijst die nu naar buiten is gekomen over de tweede grote uitrol.

Galaxy S-serie

Galaxy S24 (14-18 mei)

Galaxy S24+ (14-18 mei)

Galaxy S24 Ultra (14-18 mei)

Galaxy S24 FE (14-18 mei)

Galaxy S23 (21-28 mei)

Galaxy S23+ (21-28 mei)

Galaxy S23 Ultra (21-28 mei)

Galaxy S22 (21-28 mei)

Galaxy S22+ (21-28 mei)

Galaxy S22 Ultra (21-28 mei)

Vouwtoestellen

Galaxy Z Fold 6 (14-18 mei)

Galaxy Z Flip 6 (14-18 mei)

Galaxy Z Fold SE (14-18 mei)

Galaxy A-serie

Galaxy A56 (21-28 mei)

Galaxy A36 (21-28 mei)

Tablets

Galaxy Tab S11 (18-21 mei)

Galaxy Tab S11+ (18-21 mei)

Galaxy Tab S11 Ultra (18-21 mei)

Galaxy Tab S10-serie (18-21 mei)

Omdat de uitrol gefaseerd plaatsvindt, kan het een paar dagen duren voordat alle gebruikers de update hebben ontvangen. Om handmatig te controleren op beschikbare updates, doe je het volgende. Open de instellingen en ga naar ‘Softwareupdate’. Als je vervolgens op ‘Downloaden en installeren’ tikt, controleert je telefoon of de nieuwste software beschikbaar is. Je kunt dan direct beginnen met downloaden.

