Samsung heeft mogelijk op grote schaal persoonlijke gegevens van Galaxy-telefoongebruikers verkocht. Het gaat onder meer om bezochte websites en zoekgeschiedenis op internet. Of Samsung de gegevens daadwerkelijk heeft doorverkocht, is momenteel onduidelijk.



‘Samsung verkoopt persoonlijke gegevens Galaxy-gebruikers’

Het nieuws kwam aan het licht door speurwerk van Computerworld. De website merkte op dat het privacybeleid van Samsung in de Amerikaanse staat Californië onlangs is gewijzigd. Sinds 1 januari is hier een nieuwe privacywet van kracht. Bedrijven moeten hierdoor een stuk transparanter zijn in hoe ze met gegevens van klanten omgaan.

De bijgewerkte privacyvoorwaarden laten zien dat Samsung gedurende heel 2019 mogelijk persoonlijke gegevens van Californische Galaxy-gebruikers heeft verkocht. De nieuwe privacywet verplicht bedrijven namelijk om ook hun databeleid met terugwerkende kracht op tafel te leggen.

Het gaat om verschillende soorten persoonlijke gegevens, waaronder welk apparaat je gebruikt, je aankoopgeschiedenis (van Samsung Pay), welke websites je hebt bezocht en je zoekgeschiedenis. Op basis van deze gegevens heeft Samsung ook individuele profielen van klanten gemaakt voor het tonen van persoonlijke advertenties.



‘Samsung draait eromheen’

De bijgewerkte privacyvoorwaarden laten ook zien dat Samsung bepaalde gegevens heeft mogen doorverkopen aan partners van het bedrijf, waaronder adverteerders. De telefoonfabrikant vermeldt niet wat voor gegevens precies gedeeld zijn. Ook is niet duidelijk op welke schaal dit gebeurde.

Samsung draait in het document meermaals behoorlijk om de hete brei heen. Het bedrijf zegt bijvoorbeeld niet simpelweg dat persoonlijke gegevens van Galaxy-gebruikers zijn verkocht, maar wel dat dit mogelijk is gebeurd. Of Samsung dus daadwerkelijk persoonlijke gegevens heeft weten te slijten, is niet duidelijk.

Het nieuws van Computerworld volgt een paar weken na een soortgelijke ontdekking van XDA Developers. Deze website trof een nieuwe knop in het instellingenmenu van Samsung Pay aan. Gebruikers kunnen deze schakelaar verschuiven om hun persoonlijke betaalgegevens niet langer door Samsung te laten verkopen.

Privacy verbeteren

Een week geleden kwam naar buiten dat populaire dating-apps als Grindr, Happn en Tinder gebruikersgegevens hebben doorverkocht. De consumentenbond wil dat de politiek ingrijpt om ervoor te zorgen dat apps stoppen met het schenden van gebruikers hun privacy. Tot het zo ver is kun je zelf enkele voorzorgsmaatregelen nemen. Lees bijvoorbeeld onderstaand artikel om je privacy op Google te verbeteren.

