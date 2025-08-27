‘Samsungs XR-headset is een koopje en komt binnenkort uit’

Tim Ligterink
27 augustus 2025, 13:01
Al maanden maakt Samsung steeds bekend meer over haar XR-bril: Project Moohan. Een nieuw gerucht deelt wanneer hij gelanceerd wordt en de prijs.

‘Samsung Project Moohan lanceert snel in Zuid-Korea’

Project Moohan zit er al een tijd aan te komen. Het is Samsungs antwoord op de Vision Pro die Apple begin 2024 lanceerde. Samen met Google werkt de Koreaanse techgigant aan de ontwikkeling van de bril, draaiend op Android XR. Project Moohan werd eind 2024 voor het eerst gepresenteerd. Wanneer hij officieel uit zou komen en hoeveel hij kost, was nog niet bekend. Tot nu.

Website Newsworks deelt dat Samsung op 29 september een extra Galaxy Unpacked-evenement houdt, speciaal voor Project Moohan. Vervolgens gaat ‘ie daar vanaf 13 oktober in de verkoop, waarna andere markten volgen. We verwachten dat Samsung tegen die tijd de Project Moohan-naam inruilt voor een kekkere naam.

I Tried Samsung's Secret Android XR Headset!
Vooralsnog zijn hands-on tests voorbestemd voor de grootste tech reviewers…

De Moohan kost omgerekend zo’n 1500 tot 2500 euro. Hij is daarmee een stuk duurder dan de populaire Meta Quest 3 van 550 euro, maar veel goedkoper dan de Apple Vision Pro, die je voor meer dan 4000 euro in huis haalt. Samsung hoopt volgens de bron zo’n 100.000 units te verkopen.

Qua hardware lekte er eerder al informatie over Project Moohan uit. Zo hebben de interne schermen van 1,3 inch een 4K-resolutie. Daarmee zou hij stukken scherper ogen dan de concurrentie. Ook de nieuwe Snapdragon XR2 Plus Gen 2-chip belooft uitzonderlijk krachtige prestaties, wat het prijskaartje verder verklaart.

Hands-on met de Apple Vision Pro

Waar je de Apple Vision Pro in Nederland bijna niet ziet, is ‘ie in de Verenigde Staten in vrijwel iedere Apple Store gratis te testen. Apple of niet, de tech in de headset is ontzettend indrukwekkend. Tijdens een vakantie naar de VS probeerde ik hem dan ook graag zelf uit. Je leest alles over de ervaring in mijn gastreview op iPhoned.nl. Dit was mijn conclusie:

Al met al wist de headset me te verbazen met de strakke afwerking van menu’s, hoge kwaliteit content en intuïtieve besturing. Ik raad je daarom ook zeker aan om een bezoek aan de Apple Store te doen voor een hands-on, mocht je toevallig in de Verenigde Staten zijn. Het is namelijk gratis, super indrukwekkend en kan voor techliefhebbers stiekem het leukste half uurtje van de vakantie zijn.

apple vision pro hands-on 1

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom Project Moohan en Android XR?

Bron: Newsworks (Koreaans)
Bron afbeelding: Samsung
Geruchten Samsung

