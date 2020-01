Samsung werkt met Quick Share aan manier snel om bestanden te delen

Samsung ontwikkelt een manier om snel en gemakkelijk bestanden te delen met smartphones die in de buurt zijn. Quick Share moet een tegenhanger worden van AirDrop van Apple.

Samsung Quick Share om bestanden te delen

Website XDA Developers kon al een vroege versie van de app installeren en bekijken. Hoewel de dienst nog niet werkt, biedt het wel een blik op de functies die Samsung met Quick Share wil bieden. Zo is het mogelijk om snel bestanden te delen naar een smartphone die dichtbij is, mits het ontvangende toestel de functie ondersteunt.

Bij het verzenden van bestanden kun je kiezen of je het alleen naar mensen in je contactenlijst wil versturen, of gewoon naar iedereen. Voor dat laatste heb je dus geen telefoonnummer nodig van iemand. Daarnaast kun je met Quick Share ook bestanden via de cloud versturen naar Samsung SmartThings-apparaten. Daar is wel een internetverbinding voor nodig.

Alternatief voor AirDrop

Met de ontwikkeling van Quick Share gaat ook Samsung op zoek naar een Android-alternatief voor de AirDrop-functie die iPhones hebben. Als gebruikers van iPhones in de buurt van elkaar zijn en elkaar iets willen sturen, dan is AirDrop standaard beschikbaar. Android zelf biedt deze functie nog niet, en de kans dat iemand precies dezelfde app heeft als jij om een bestand te delen en ontvangen is klein.

Android was ooit gezegend met Android Beam, waarmee je zonder mobiele verbinding bestanden kon oversturen naar andere Android-smartphones in de buurt. Deze functie werkte niet goed genoeg en is inmiddels niet meer beschikbaar. Google is al een tijdje bezig met de functie Nearby Sharing, die eerst als Fast Share door het leven ging. Wanneer dit beschikbaar komt voor Android 10 is alleen nog niet bekend.

Standaard voor bestanden delen lijkt ver weg

Smartphone-fabrikanten en ontwikkelaars proberen daarom in het gat te springen. Enkele weken terug maakten Oppo, Vivo en Xiaomi beken dat ze de handen ineen hadden geslagen om een AirDrop-alternatief op hun telefoons beschikbaar te maken. Ze nodigen andere fabrikanten uit om zich aan te sluiten bij het platform.

Samsung ontwikkelt dus liever een eigen dienst. De kans dat er één deel-app voor alle Android-smartphones boven komt drijven, zoals AirDrop op alle iPhones, is daarmee weer iets kleiner. De verwachting is dat Quick Share eerst te gebruiken is op de aankomende Samsung Galaxy S20-serie, maar later ook uitrol naar andere toestellen. Of Quick Share ook te gebruiken wordt op smartphones van andere merken, is nog onduidelijk.

