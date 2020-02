Samsung Quick Share officieel: snel en gemakkelijk grote bestanden delen

Samsung heeft tegelijk met de Galaxy S20 stilletjes de Quick Share-functie geïntroduceerd. Dankzij deze techniek deel je snel bestanden met smartphones die in de buurt zijn.

Samsung Quick Share officieel bij Galaxy S20

Op de productpagina van de nieuwe Samsung Galaxy S20 wordt kort de Quick Share-functie genoemd. Die functie werkt vooralsnog alleen op de Galaxy S20, S20 Plus en Galaxy S20 Ultra. Daarbij wordt genoemd dat je iets kunt delen met maximaal vijf vrienden tegelijk, zonder dat je toestellen van te voren met elkaar moet verbinden.

Website The Verge noemt ook dat de functie in de komende maanden naar andere Samsung-toestellen komt. Dat er werd gewerkt aan zo’n manier van bestanden delen was eerder al bekend. Met Quick Share biedt Samsung zijn eigen alternatief voor Apples AirDrop. Daarmee kun je echter bestanden sturen naar één persoon tegelijk.

In Android is zo’n functie nog niet aanwezig en meerdere fabrikanten zijn dan ook zelf bezig met de ontwikkeling ervan. Zo werkt Google al een tijd aan Nearby Sharing en ook verschillende Chinese producenten zijn bezig met een eigen deelfunctie.

Een nadeel van Quick Share of andere eigen apps van fabrikanten is dat de ontvanger wel dezelfde applicatie moet hebben om iets te ontvangen. Bij het versturen kies je welke persoon uit de contactenlijst het bestand moet ontvangen. Met Quick Share verstuur je ook bestanden via de cloud naar Samsung SmartThings-apparatuur. Voor die laatste mogelijkheid heb je wel een werkende internetverbinding nodig.

Samsung Galaxy S20-introductie

Samsung presenteerde deze week de Galaxy S20-serie. Naast het instapmodel – in de vorm van de S20 – komt het bedrijf ook met de Galaxy S20 Plus en Samsung Galaxy S20 Ultra. Alle toestellen hebben een groot super-amoled-scherm met een ververssnelheid van 120Hz.

Op het gebied van de camera’s zijn ook flinke stappen gezet. Zo is het Ultra-model uitgerust met een 108 megapixel-camera, waarmee je tot 100x digitaal kunt inzoomen. De Galaxy S20 is te koop vanaf 899 euro. De adviesprijs van de Samsung Galaxy S20 Plus is 1099 euro en het topmodel ligt voor 1349 euro in de winkel. Een Samsung Galaxy S20 pre-order plaatsen is al mogelijk. Bij de S20 Plus en S20 Ultra krijg je bij je pre-order gratis een setje van de Galaxy Buds Plus.

