Zelf je Samsung repareren: officiële onderdelen en reparatiekits nu in Nederland

Samsung brengt zijn reparatiekits in Nederland uit, waardoor je zelf je Samsung-smartphone kunt repareren. Het bedrijf belooft: “Het hebben van enige ervaring is niet nodig.”

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zelf je Samsung repareren

‘Zelf uw Samsung repareren? Het is nu mogelijk!’ Zo begroet de website Samsungselfrepair.shop je bij een bezoekje. Je kunt vanaf nu in Nederland onderdelen en reparatiekits voor je Samsung-telefoon bestellen.

Specifiek kun je aan de slag met een Galaxy S20, S21 of S22. Je kunt voor deze toestellen losse onderdelen aanschaffen, zoals een nieuwe nieuwe usb-c-poort, een nieuwe glazen achterkant of een pakket van een nieuw scherm inclusief nieuwe batterij.

Naast de onderdelen is ook een reparatiekit te bestellen. Daar zit bijvoorbeeld een heating pad in, waarmee je de lijm verwarmt waar het scherm mee vast zit. Dat scherm krijg je vervolgens los met een openingsplectrum, waarna je het optilt met een zuignap. Ook zit er een kleine schroevendraaier en een pincet in de kit.

Om je te helpen met de reparatie zijn er op de website uitlegvideo’s geplaatst, die per model en per onderdeel uitleggen wat je moet doen. Samsung belooft: “het hebben van enige ervaring is niet nodig.” De video’s zijn in het Nederlands te bekijken.

Het Self-Repair-programma is vorig jaar in de Verenigde Staten gestart en komt nu naar meer landen. Samsung belooft de mogelijkheden in de nabije toekomst uit te breiden naar meer apparaten. Naast bovengenoemde smartphones kan op dit moment ook de Galaxy Book Pro zelf gerepareerd worden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung Unpacked in juli

Benieuwd wat Samsung dit jaar nog verder voor je in petto heeft? Eind juli organiseert het bedrijf weer een groots Unpacked-evenement met onder andere nieuwe opvouwbare smartphones. Alle aankondigingen lijken al gelekt te zijn.

Wil je het direct weten als Samsung nieuwe producten aankondigt? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.