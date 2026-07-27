‘Grootse plannen Samsung: 8 (!) high-end smartphones in 2027’

Samsung lijkt het gaspedaal in 2027 flink in te trappen. Als we gelekte plannen moeten geloven, lanceert de Koreaanse gigant volgend jaar maar liefst acht nieuwe high-end smartphones. Dat zijn er twee meer dan dit jaar.

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‘Deze smartphones brengt Samsung in 2027 uit’

Samsung brengt ieder jaar heel veel smartphones uit in verschillende prijsklassen. Dit jaar waren daar tot nu toe zes high-end modellen bij: de drie Galaxy S26-telefoons plus de recente Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra en Flip 8. In de herfst verwachten we nog de Galaxy S26 FE, maar dat kun je ook een luxe midranger noemen.

In 2027 lijkt Samsung nog grootser uit te pakken. Volgens het Koreaanse ETNews staan er dan maar liefst acht nieuwe vlaggenschepen op het programma. Die zullen ons bereiken via een zogenaamd 4+4-schema: vier smartphones aan het begin van het jaar en vier in de zomer.

De Galaxy S26 Ultra

Het is niet moeilijk te voorspellen welke dat zullen zijn. In januari (of februari) presenteert Samsung natuurlijk zijn Galaxy S27-serie. Die bestaat in ieder geval uit de drie vertrouwde modellen: een kleine S27, de grotere S27 Plus en het topmodel: de S27 Ultra.

Het vierde toestel is zeer waarschijnlijk de nieuwe S27 Pro. Die valt qua formaat tussen de normale S27 en de Plus in, maar leent juist een aantal functies van de Ultra. Zo zou hij een 200 megapixel-camera krijgen en een relatief grote accu. Met deze telefoon lijkt Samsung zich te richten op veeleisende gebruikers die de Ultra te groot vinden.

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Vier nieuwe foldables

Vervolgens is het in de zomer tijd voor vier vouwbare smartphones. Hoewel er geruchten gaan dat de Flip 8 het laatste klaptoestel van Samsung zou zijn, mogen we volgens ETNews gewoon een Flip 9 verwachten. Ook een Fold 9 en Fold 9 Ultra staan op het programma.

Daarnaast zou Samsung een Galaxy Z TriFold 2 willen presenteren. Dat is de opvolger van de eerste TriFold, een smartphone met een enorm 10 inch-scherm aan de binnenzijde die nooit in Nederland verscheen. Zijn opvolger zou veel breder uitgebracht worden. De TriFold moet vanaf dat moment een vaste plek krijgen in het aanbod van Samsung.

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