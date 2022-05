Samsung Galaxy S, Z, A en M: wat zijn de grootste verschillen?

Samsung maakt tientallen verschillende smartphones. Dit zijn zowel dure toptoestellen als goedkope budgettoppers. De vraag die we ons stellen is: hoe onderscheiden de verschillende smartphone-lijnen zich van elkaar?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Grootste verschillen tussen Galaxy-lijnen van Samsung

Wij zien soms de bomen niet meer als het om Galaxy-smartphones van Samsung gaat. We kunnen ons voorstellen dat het voor de gemiddelde consument al helemaal ingewikkeld is om de juiste keuze te maken. In dit artikel zetten we de grootste verschillen tussen de smartphone-lijnen van Samsung onder elkaar.

Camera’s: goed, beter, best

Driekwart van een smartphone-presentatie gaat tegenwoordig over camera’s. En dat is ook niet zo gek; social media staan vol met foto’s en video’s. Iedereen wil mooie content delen. TikTok en Instagram – beide geheel afhankelijk van visuele media – zijn de grootste socialmedia-platformen van dit moment. Daarom is een goede camera op je smartphone belangrijker dan ooit. Op camera-gebied vind je een hoop verschillen tussen de Samsung-smartphones.

Wil je de allerbeste camera’s? Kies dan voor een Galaxy S-toestel. De Galaxy S22 Ultra heeft de beste camera’s die Samsung op dit moment maakt. Zo heeft het toestel een 108 megapixel-hoofdlens en een gave periscooplens, die zonder kwaliteitsverlies tot wel 10 keer optisch kan inzoomen. De reguliere S22 en S22 Plus hebben al minder indrukwekkende cameraspecificaties, maar mogen er ook zeker zijn.

De Z-lijn focust zich niet op camera-kwaliteit. De toestellen zijn opvouwbaar. Al het geld gaat naar de gecompliceerde bouw, waardoor de camera’s op de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 ietwat tegenvallen. Het zijn overigens geen slechte camera’s – maar zeker niet de beste. Voor de beste foto’s en video’s kun je de Z-toestellen dus beter links laten liggen.

Samsungs Galaxy A-toestellen focussen zich op goede specificaties voor een relatief lage prijs. Je krijgt van geen enkel onderdeel de crème de la crème, maar daar betaal je ook niet voor. De A-lijn is vooral gericht op jongeren. Denk hierbij aan middelbare scholieren en studenten. Samsung begrijpt dat camerakwaliteit belangrijk is voor deze doelgroep en dus hebben met name de A53 en A72 prima camera’s aan boord.

De Galaxy M-smartphones bedienen het budget-segment. Dat betekent dat je geen denderende specificaties en dus ook geen baanbrekende camerakwaliteit hoeft te verwachten. Vind je uitstekende camera’s, snelheid en het hebben van veel functies niet zo belangrijk of heb je gewoon een laag budget? Dan is er vast een Galaxy M-toestel dat bij jou past.

Bouwkwaliteit: plastic, glas en aluminium

Smartphones zijn gebruiksvoorwerpen. Je hebt je telefoon iedere dag bij je en neemt hem overal mee naartoe. Een goede bouwkwaliteit is dan ook erg belangrijk. Niet alle smartphones zijn echter van dezelfde materialen gemaakt. Ook in de Galaxy-lijnen van Samsung vinden we wat dit betreft een hoop belangrijke verschillen.

Voor de beste bouwkwaliteit koop je een S-telefoon. Dit is een terugkerende trend in dit artikel; de Galaxy S is immers Samsungs vlaggenschip-model. De Galaxy S22 heeft Gorilla Glass Victus aan de voor- en achterkant. Dit is het stevigste glas dat je momenteel in een smartphone kunt vinden. De zijkanten van Galaxy S-toestellen zijn gemaakt van glanzend aluminium en natuurlijk zijn de smartphones water- en stofbestendig.

Ook de Z-lijn van Samsung is gemaakt van premium materialen zoals glas en aluminum. Ook zijn ze water- en stofbestendig. De schermen van deze toestellen zijn echter kwetsbaarder dan zo’n beetje alle andere smartphone-schermen. Dat komt omdat ze flexibel zijn. Samsungs Z-telefoons zijn namelijk opvouwbaar. Ben jij onhandig en laat je jouw mobiel vaak vallen? Laat de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 dan alsjeblieft links liggen.

De Galaxy A- en Galaxy M-smartphones hebben een vergelijkbare bouwkwaliteit. De telefoons zijn volledig gemaakt van plastic, op het glazen scherm na. Dit betekent dat je de toestellen best eens uit je handen mag laten kletteren – plastic gaat immers minder snel kapot dan glas. De schermen zijn echter niet gemaakt van Gorilla Glass Victus, dus een screenprotector kan geen kwaad.

Snelheid: racemonsters en schildpadden

Niemand wil een trage telefoon. Vastlopers, geduld; alsjeblieft, zeg. Helemaal geen zin in. Gelukkig zijn Samsung-smartphones over het algemeen behoorlijk rap. Dit is afhankelijk van een aantal zaken. De chip, het werkgeheugen en de software. Het is niet gek dat er een hoop verschillen zijn tussen de specificaties van goedkope en dure Samsung-smartphones.

Het zal je inmiddels niet meer verbazen, maar de Galaxy S22 is de snelste Samsung-smartphone van dit moment. Het toestel draait op de Exynos 2200-chip. Dit is een chip die Samsung zelf heeft ontwikkeld. Volgens de fabrikant is de Exynos 2200 ongeveer even krachtig als de Snapdragon 8 Gen 1-chip. Dat is samen met de Apple A15 uit de iPhone 13-serie de snelste mobiele chip van dit moment. Qua software zit je ook zeker goed: de Galaxy S22-serie krijgt de komende vijf jaar nog updates.

Ook de Z-smartphones van Samsung hebben krachtige processoren aan boord. De huidige Z-smartphones draaien echter op de snelste chip van 2021: de Snapdragon 888. Ze zijn dus minder krachtig dan de Galaxy S22-serie. Daar merk je waarschijnlijk weinig van. Hele zware apps zullen misschien iéts minder snel opstarten. Over het updatebeleid van de Z-serie hoef je je overigens niet druk te maken. De toestellen krijgen nog járen updates.

Alle Galaxy A en M-smartphones hebben verschillende chips. Zo is er de A12, een van de goedkoopste A-toestellen, met een MediaTek-chip onder de motorkap. Deze processor is geen snelheidsduivel en zal zo nu en dan je geduld op de proef stellen. De Galaxy A72 heeft echter een Snapdragon 720G-processor aan boord, die alweer een stuk sneller is.

Scherm: vloeiend en vouwbaar

Het scherm is misschien wel het belangrijkste onderdeel van een smartphone. Je ziet al je content immers op het scherm. Het moet er dus wel een beetje mooi uitzien. Samsung staat bekend om haar prachtige amoled-schermen. De fabrikant gebruikte deze schermtechnologie al voor de allereerste Galaxy S. Inmiddels beschikt bijna iedere topsmartphone over een soortgelijk scherm.

De Galaxy S22 Ultra heeft een enorm 6,8 inch-amoledscherm met een variabele ververssnelheid. Dit betekent dat het scherm zich tussen 1 en 120 beelden per seconden kan verversen. Hierdoor ziet het scherm er ongekend vloeiend uit, maar bespaart het evengoed energie. De S22 en S22 Plus hebben ook amoledschermen met een 120Hz-scherm. Deze schermen zijn echter iets kleiner en minder energiezuinig dat het scherm van de Ultra.

Het scherm is het main selling point van de Z-smartphones en dat is ook niet gek – je kunt het scherm immers opvouwen. De Z Fold 3 heeft een enorm 7,6 inch-scherm aan de binnenkant. Aan de buitenkant vind je een 6,2 inch-scherm, dat je in ‘gevouwen staat’ kunt gebruiken. De Z Flip 3 is een clamshell-telefoon. Leuk voor die nostalgische throwbacks naar 2004, maar dan in een modern jasje.

De Galaxy A- en M-serie hebben minder indrukwekkende schermen. De goedkoopste modellen hebben lcd-schermen met een ververssnelheid van 60 Herz – ofwel, 60 beelden per seconde. De duurdere A-modellen hebben amoled-schermen met ververssnelheden van 90Hz of 120Hz. De schermen van alle A- en M-smartphones zijn over het algemeen wel lekker groot. Video’s kijken, TikTokken en zo nu en dan een spelletje spelen is dus heel goed te doen.

Extra functies: S Pen, iemand?

De smartphone-lijnen van Samsung hebben over het algemeen veel van dezelfde functies. Dat komt omdat ze allemaal draaien op One UI; Samsungs software-schil die over Android heen ligt. Deze schil voegt allerlei handige functies toe aan Android. Denk bijvoorbeeld aan Samsung-apps en widgets, die je op geen enkele andere Android-telefoon vindt. Dat betekent echter niet dat er geen verschillen zijn tussen de functies van Samsung-smartphones.

De Galaxy S22 Ultra onderscheidt zich van alle andere Samsung-telefoons vanwege zijn S Pen. Dit is een ingebouwde stylus, die we kennen van de Galaxy Note-serie. Samsung is echter gestopt met het maken van Galaxy Note-smartphones. Wil je een S Pen? Dan zul je voor de S22 Ultra moeten kiezen. De Galaxy Z Fold 3 ondersteunt ook een S Pen, maar deze moet je er los bijkopen. Ook kun je de S Pen niet in het toestel opbergen.

De Galaxy A-toestellen onderscheiden zich door ‘jeugdig’ te zijn. De smartphones zijn verkrijgbaar in allerlei kleurtjes, waaronder blauw, rood en roze. Daarnaast kun je de lage prijs van de M- en A-telefoons ook als feature zien.

Op ieder potje past een Samsung… uh, dekseltje

Iedereen is anders en iedereen heeft andere wensen en behoeften. Daarom is het ook zo fijn dat Samsung veel verschillende toestellen aanbiedt, voor het budget-, midden- en hoofdsegment. Ga voor jezelf na welke aspecten jij in een smartphone terug wil zien. Wil jij het beste van het beste, op ieder gebied? Dan kies je voor een Galaxy S-toestel.

Ben je techliefhebber en houd je ervan om de nieuwste snufjes uit te proberen? Dan is een Galaxy Z-smartphone voor jou gemaakt.

Wil je liever niet te veel geld uitgeven aan een smartphone? Dan heb je met de Galaxy A-smartphones van Samsung genoeg keuze. Voor veel van deze toestellen hebben we een uitgebreide review online staan. Wil je écht het budgetsegment? Dan is een van de goedkoopste toestellen uit de A-serie of uit de Galaxy M-serie de beste keuze voor jou.

Wil je écht het budgetsegment? Dan is een van de goedkoopste toestellen uit de A-serie of uit de Galaxy M-serie de beste keuze voor jou.