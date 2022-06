‘One UI 5.0-bèta brengt eind juli Android 13 naar Samsung Galaxy S22’

Samsung Galaxy S22-fans wachten met smart op Android 13 en One UI 5.0. Gelukkig hebben we goed nieuws, lees dus snel verder!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung werkt aan Android 13 voor de Galaxy S22

De Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra zijn Samsungs huidige vlaggenschepen. Het is dan ook niet verrassend dat de fabrikant deze toestellen zo snel mogelijk van Android 13 gaat voorzien. Zo’n software-update is echter niet zomaar klaar voor gebruik; deze ondergaat eerst een lange testfase. Tijdens het testen van bètaversies lopen proefgebruikers en ontwikkelaars tegen allerlei vervelende bugs aan. Samsung filtert deze problemen vervolgens uit de software, voordat het grote publiek ermee aan de slag gaat.

Volgens Sammobile gaat de eerste bèta van One UI 5.0 in combinatie met Android 13 voor de Galaxy S22-serie live in de derde week van juli. De officiële update zou vervolgens in oktober naar alle S22-gebruikers uitrollen. Hoewel de Galaxy S22-serie de update als eerste krijgt, volgen daarna een hoop andere toestellen. Denk hierbij aan de Galaxy Z Flip 3 en Z Fold 3, Galaxy A53 en nog veel meer.

Android 13 en One UI 5.0 brengen een hoop nieuwe features naar Samsung-toestellen. Denk hierbij aan een uitgebreide versie van Material You, betere privacyfeatures en minder opdringerige pushmeldingen. Ook ziet het ontwerp er weer iets anders uit, zijn animaties verbeterd en werkt de software naar verwachting vloeiender en sneller.

Lees ook: Dit is Android 13: de belangrijkste nieuwe features op een rij

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsungs updatebeleid wordt steeds beter

Smartphones worden steeds krachtiger en dus gaan ze steeds wat langer mee. Het is zonde om iedere 24 maanden een nieuw toestel aan te schaffen als je oude telefoon het nog prima doet. Daarnaast verkopen veel mensen hun gebruikte smartphones regelmatig door, waardoor iemand anders er weer gelukkig mee is. Daarom is het erg jammer als een toestel dan al na twee jaar geen updates meer krijgt.

Samsung is het daarmee eens en ondersteunt zijn telefoons steeds langer van Android- en beveiligingsupdates. Zo krijgt de S22-serie maar liefst vier grote nieuwe Android-versies en vijf jaar aan beveiligingspatches.

Heb jij een Samsung-smartphone en ben jij benieuwd of ook jouw toestel binnenkort de Android 13-update krijgt? Op de website van Sammobile vind je een uitgebreide lijst met toestellen die de update hoogstwaarschijnlijk ontvangen. Let op: Samsung heeft zelf nog niets bevestigd.

Wil je geen enkel Samsung-nieuwtje missen? Houd de website dan goed in de gaten, schrijf je in voor de Android Planet-nieuwsbrief en download de Android Planet-app. Tot slot kun je ons volgen op Instagram of Facebook.