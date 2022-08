Samsung S22-smartphones krijgen uitgebreide camera-update

Samsung S22-gebruikers mogen binnenkort een handige update verwachten. De al prima camera’s van de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra worden namelijk verder geoptimaliseerd met nieuwe software.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De camera’s van Samsung vallen onder de beste op de smartphonemarkt. Zeker die van de toptoestellen. Een groot deel van die camerakwaliteit komt door de software die afbeeldingen achteraf verwerkt. En die wordt met de volgende update alleen nog maar beter.

Samsung kondigt namelijk een handvol veranderingen aan, waaronder meer ‘hyperlapse’-mogelijkheden, betere QR-scans en geoptimaliseerde hdr in alle omstandigheden. Met dat laatste maakt je Samsung S22-toestel straks beter belichte foto’s met minder ruis en video’s zouden beter gestabiliseerd zijn.

Met de hyperlapse-modus op je Samsung-smartphone film je gemakkelijk een timelapse. Dat is een versnelde video. Eerder kon dat alleen met de hoofd- of groothoeklens, maar met de nieuwste update kan dit ook met de telelens. Een speciale ‘Astro-hyperlapse’-functie is nog in ontwikkeling om de sterrenhemel sneller vast te kunnen leggen.

Qr-codes scannen op Samsung-smartphones is soms een beetje onhandig. Zo kun je een qr-code niet opnieuw scannen als deze is weggedrukt. Met de aankomende update zat dit een stuk makkelijker worden. Je kunt dan namelijk een qr-code keer op keer scannen, door er op te klikken. Verder is het onderscheid tussen bestanden en qr-codes ook verbeterd.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Samsung Galaxy S22-serie

Het is dus smullen geblazen voor gebruikers van een S22, S22 Plus of S22 Ultra. Deze toestellen zijn de vlaggenschepen van Samsung. Ze zijn begin 2022 uitgekomen en bevatten de snelste chip van het moment, een helder scherm en dus een fijne set camera’s.

De Samsung Galaxy S22 Ultra is namens Android Planet uitgeroepen tot de beste premium Android-smartphone van het moment. Lees daarom ook zeker onze uitgebreide review. De conclusie vind je alvast hieronder.

De hardware is snel, het grote scherm erg mooi, de camera’s zeer goed én hij heeft een verbeterde S Pen aan boord. Het is daarmee één van de meest complete smartphones die je momenteel kunt kopen.

Grote minpunten heeft dit toestel niet. Kleintjes wel, zoals de net niet fantastische accuduur en speakers die iets minder klinken dan bij de concurrentie. Dat zijn echter zeker geen dealbreakers. Als je de hoge prijs voor lief neemt, raden we de Samsung Galaxy S22 Ultra dan ook volmondig aan. Dankzij het uitstekende updatebeleid zul je er jarenlang plezier van hebben.

Hieronder vind je het laatste Samsung-nieuws