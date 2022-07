‘Waarom Samsung dit jaar geen Galaxy S22 FE uitbrengt’

Het heeft er alle schijn van dat Samsung dit jaar niet de Galaxy S22 FE uitbrengt. Dankzij een nieuw gerucht weten we waarom het bedrijf deze beslissing neemt.

‘Samsung Galaxy S22 FE is geschrapt’

Waar Samsung de afgelopen jaren ‘Fan Edition’-edities uitbracht van de Galaxy S20 en S21, hoeven we niet te rekenen op de Galaxy S22 FE. Dat stellen meerdere geruchten en dankzij de Koreaanse nieuwssite The Elec weten we nu waarom de S22 FE niet wordt uitgebracht.

Samsung zou vanwege het chiptekort, dat al sinds de coronapandemie speelt, hebben besloten om de Galaxy S22 FE te schrappen. De chips die de fabrikant had willen gebruiken voor de Fan Edition, zijn nu in de S22 Ultra gestopt. Dit is de duurste en meest geavanceerde S22-telefoon van Samsung, die eerder dit jaar verscheen.

De Samsung Galaxy S22 Ultra

Omdat de S22 Ultra goed zou verkopen, heeft de fabrikant besloten zich op dit toestel te richten en de S22 FE links te laten liggen. Waarschijnlijk verdient Samsung ook meer aan de S22 Ultra dan de S22 FE: de Fan Edition is een goedkoper apparaat en op de Ultra zit simpelweg meer marge.

Dit betekent overigens niet dat er helemaal geen Fan Edition-smartphones meer verschijnen. The Elec schrijft dat Samsung volgend jaar ‘gewoon’ van plan is om de S23 FE te lanceren. Deze telefoon is gebaseerd op de Galaxy S23, die we begin volgend jaar verwachten.

Galaxy S21 FE

Tot die tijd moeten we het doen met de Galaxy S21 FE, een toestel dat sinds begin januari in Nederland te koop is. De smartphone ziet eruit als de reguliere Samsung S21 en heeft vlotte specificaties. Zo is de S21 FE voorzien van een 6,4 inch-super-amoled-scherm, drievoudige camera, krachtige processor en 4500 mAh-accu.

De Galaxy S21 FE heeft een adviesprijs van 749 euro, maar haal je tegenwoordig voor minder in huis. Op het moment van schrijven is het toestel voor zo’n 550 euro te koop. Meer weten? Lees ook de uitgebreide Samsung Galaxy S21 FE review op Android Planet.

Meer nieuws over Samsung: