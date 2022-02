Samsung deelt mogelijk eerste kiekje geschoten met Galaxy S22: focus op nachtfotografie

Samsung deelde onlangs een foto van de Olympische Winterspelen via Twitter. Als we naar de gekozen hashtags kijken, lijkt het plaatje gemaakt te zijn met een Galaxy S22.

Galaxy S22-serie krijgt sterk verbeterde nachtmodus

Samsung kondigt de Galaxy S22-serie pas aan op 9 februari, maar we weten al veel over het toestel. Praktisch alle informatie lekte vroegtijdig uit. Samsung zelf heeft echter zelf ook al een aantal aanwijzingen gedropt. Onlangs deelde de Zuid-Koreaanse fabrikant een foto van de Olympische Winterspelen in Beijing. De foto is waarschijnlijk gemaakt met een Galaxy S22, S22 Plus of S22 Ultra.

Het lijkt er sterk op dat nachtfotografie de ‘wow-feature’ van de Galaxy S22-serie wordt. Dit blijkt ondermeer uit de hashtag #MakeNightsEpic. We kwamen deze al eens eerder tegen, op gelekte marketingafbeeldingen van de Galaxy S22-serie. In de officiële teaser-video voor het S22-evenement op 9 februari zagen we een mooi belichte sterrenhemel.

De door Samsung gedeelde foto ziet er veelbelovend uit. Er is weinig tot geen ruis en de lichte onderdelen van de afbeelding zijn niet overbelicht. Daarnaast blijven de kleuren mooi helder, ondanks de slechte lichtomstandigheden. We krijgen op 9 februari naar alle waarschijnlijkheid nog veel meer fotosamples te zien.

Meer over de Samsung Galaxy S22-serie

De Galaxy S22 wordt een krachtpatser. De Nederlandse variant van het toestel draait op de gloednieuwe Exynos 2200-chip, die ongeveer net zo snel lijkt te zijn als de Snapdragon 8 Gen 1. De Galaxy S22-serie wordt een stukje kleiner dan de S21-serie: de reguliere S22 krijgt vermoedelijk een 6,1 inch-scherm, terwijl de S22 Plus is voorzien van een 6,55 inch-display.

Wie een groot 6,8 inch-scherm wil, komt uit bij het duurste en krachtigste model: de S22 Ultra. Dat lijkt een directe opvolger te worden van de gecancelde maar geliefde Galaxy Note. Zo krijgt de S22 Ultra een S Pen en een hoekig ontwerp; beide kenmerkend voor de Note-serie.

